Urheilu | Urheiluvuosi 2022

Urheilijoilla voi olla ongelma, johon tepsii lääkäri Pippa Laukan yksinkertainen ohje: ”Syö tarpeeksi paljon”

Vuosi 2022 on suurkisojen ja huippu-urheilun vuosi. Lääkäri Pippa Laukka nostaa esiin kaksi asiaa, jotka pitää muistaa, kun elää ammattimaista urheilijan elämää. Molemmat liittyvät suorituskykyyn, ravintoon, syömiseen, energiankulutukseen ja eroihin, jotka urheilijalla on suhteessa muihin ihmisiin. HS esittelee kolme urheiluvuoden onnistumisen kannalta merkittävää ihmistä. Laukka on yksi heistä.

