NHL:n pistepörssissä neljäntenä oleva Jonathan Huberdeau saa sentterikseen tulokaskauttaan pelaavan Anton Lundellin.

Florida Panthersin suomalaisnuorukainen Anton Lundell on avannut uransa NHL-jääkiekkoliigassa varsin mukavasti. Lundell on seitsemäntenä sarjan tulokkaiden pistepörssissä tehoilla 7+9 pelaamansa 28 ottelun jälkeen.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa Lundell saa hyvän tilaisuuden saldon kasvattamiseen. HIFK-kasvatti saa paikan joukkueen ykköspistemiehen Jonathan Huberdeaun rinnalta Panthersin kohdatessa Calgary Flamesin.

Panthers kertoo otteluennakossaan, että Sam Bennettin pelikiellon myötä liigan pistepörssissä neljäntenä oleva Huberdeau pelaa Lundellin ja Anthony Duclairin kanssa samassa ketjussa.

Kahdessa viime pelissään kahdeksan pistettä takonut Huberdeau odottaa innolla ketjun yhteistyötä, ja 20-vuotias sentteri Lundell saa tehomieheltä kehut.

”Hän on niin fiksu pelaaja. Pystyy pelaamaan tilanteessa kuin tilanteessa. Nyt pelaamme yhdessä, ja siitä on lupa odottaa hyvää. Saamme aikaan varmasti jotain”, Huberdeau kuvaili Panthersin tiedottajan Jameson Oliven Twitter-tilillä.

Lundell vastasi kehuihin.

”[Huberdeau] on niin hyvä pelaaja. Hän on ollut täällä jo pitkään, ja kaikesta näkee, miksi hän on niin hyvä. Haluan ottaa oppia kaikesta siitä, mitä hän tekee kiekon kanssa. On nautinto katsella kaikkea mitä hän tekee”, Lundell sanoi.

Itseltään Lundell haluaa etenkin tasaisuutta otteisiin.

”Haluan edetä, uskoa itseeni ja näyttää kaikille, että olen valmis pelaamaan ja auttamaan joukkuetta jokaisessa pelissä”, Lundell sanoi.

”Yritän pelata hyvin jokaisessa pelissä. Haluan huonoista peleistäni hyviä pelejä, jotta tasoni olisi erittäin korkealla jokaisessa ottelussa.”