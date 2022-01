Iago Kiladze ei sulattanut kehätuomarin päätöstä ja iski häntä keskeytyksen jälkeen.

Nyrkkeilyn raskaansarjan ottelu Viktor Faustin ja Iago Kiladzen välillä oli rajua iskujen vaihtoa Miamin nyrkkeilyillassa sunnuntaina. Ottelu sai myös ikävän jälkinäytöksen, mun Kiladze löi ottelun kehätuomaria Samuel Burgosia

Ottelusta kertoo muun muassa mmanews.com.

Ottelu kesti vain alle kaksi erää, mutta iskujen vaihto oli poikkeuksellisen kovaa alusta alkaen. Jo ensimmäisessä erässä Kiladze otti kahdesti lukua ja Faust, joka tunnetaan myös sukunimellä Vykhryst, kerran.

Kova tahti jatkui toisessa erässä: ensin Faust otti lukua ja sen jälkeen Kiladze. Burgos laski lukua horjuvalle Kiladzelelle ja päätti lopulta keskeyttää ottelun. Tätä Kiladze ei sulattanut vaan iski Burgosia leukaan. Burgos ei loukkaantunut tilanteesta.

Myös ottelun yleisö osoitti mieltään kehätuomarin päätökselle ja alkoi kova buuaus häntä kohtaan.

Kiladze saanee tempauksestaan vähintään sakkorangaistuksen. Floridan urheilukomissio on hyllyttänyt hänet toistaiseksi nyrkkeilyotteluista.

Ukrainalaiselle Faustille, 29, voitto oli ammattilaisuran yhdeksäs. Hän ei ole hävinnyt yhtään ottelua. Georgiassa syntynyt mutta Ukrainaa edustava Kiladze, 35, on otellut 34 kertaa, joista voittoja on 27. Kiladzen ura on ollut vahvasti laskusuunnassa, sillä tämä oli hänen viides tappionsa seitsemään edelliseen otteluun.