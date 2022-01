Filip Forsbergin yhteispeli Mikael Granlundin kanssa on sujunut mainiosti.

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Nashville Predatorsin suomalaismaalivahti Juuse Saros keräsi jälleen ylistystä seuratovereiltaan, kun Predators kukisti läntisen konferenssin kärkikamppailussa vieraskentällä Vegas Golden Knightsin 3–2.

Hämeenlinnalaisvahti loisti Vegasin kiekkosateessa ja keräsi ottelussa peräti 41 torjuntaa.

"Hän on ylivoimaisesti suurin syy menestykseemme”, kaksi maalia tehnyt ruotsalaishyökkääjä Filip Forsberg suitsutti Sarosta Predatorsin verkkosivujen mukaan.

"Pelaamme todella kovaa hänen edessään ja teemme oikeita asioita. Hän vain on liigan paras maalivahti, ja olemme onnekkaita, että meillä on hänet.”

Nashville on ollut viime viikkoina NHL:n kovavireisimpiä joukkueita, ja samalla myös Saros on tehnyt nousua liigan maalivahtitilastoissa.

Suomalaisvahti on voitettujen otteluiden tilastossa jaetulla toisella sijalla (17 voittoa) ja myös torjuntaprosentillaan 92,7 liigan kärkikaartia.

Vegasia vastaan suomalaisvahti oli pitkään kiinni kauden kolmannessa nollapelissään, mutta joutui antautumaan ottelun päätöskympillä kahdesti Williams Karlssonille ja Shea Theodorelle. Nashvillen johto kuitenkin piti.

Predatorsin ykkössentteri Mikael Granlund antoi syötön Forsbergin tekemään ottelun avausmaaliin.

Forsbergin toinen osuma oli vielä komeampaa katseltavaa, kun ruotsalainen rynni Vegas-puolustaja Alex Pietrangelon ohi ja veivasi kiekon verkkoon.

"Taisteluasenteemme oli kohdallaan, pelasimme kovaa heti alusta alkaen. En tiedä, miten monta taklausta saimme, mutta tämä oli fyysinen peli”, yli piste per peli -tahdilla tällä kaudella kiekkoillut Forsberg sanaili.

Forsberg nosti kauden maalimääränsä 17:ään. Hän on NHL:n maalipörssissä kymmenentenä.

Osansa Forsbergin kehuryöpystä sai pelin jälkeen myös Granlund. Granlundille syöttöpiste oli jo kauden 25:s. Granlund on nyt koonnut 30 pistettä 32 ottelussa. Piste-ennätykseensä Granlundilla on vielä matkaa, sillä kaudella 2016–17 hän teki 69 pistettä Minnesotan paidassa.

Granlundin ja Forsbergin ohella joukkueen ykkösketjussa pelaa Matt Duchene, joka hänkin on piste per peli -tahdin tuntumassa. Duchene on tehnyt 29 pistettä 30 ottelussa.

”Kemia Granlundin kanssa toimii oikein hyvin. Tapaan sanoa, että tarvitaan suomalainen, että asiat järjestyvät”,

Forsberg sanoi Aftonbladetin mukaan

ottelun jälkeen.

”Duchene on yhtä tärkeä. Jos saa tehtyä itselleen tilaa, nämä kaverit pitävät huolen siitä, että saat kiekon oikeaan paikkaan.”

Filip Forsberg kuuluu Nashvillen syömähampaisiin.

Columbus Blue Jacketsin maalille palanneen Joonas Korpisalon illasta muodostui huomattavasti Saroksen vastaavaa synkempi.

Porilaisvahti joutui kaivamaan kiekkoa selkänsä takaa urakalla, kun liigan hallitseva mestari Tampa Bay Lightning rökitti kotijoukkueen 7–2.

Ottelu oli Korpisalon ensimmäinen sitten joulukuun puolivälin, ja torjuntoja hänelle kertyi 29. Korpisalo pääsi liigan koronaprotokollasta viime viikolla.

Runsaista poissaoloista kärsivän Columbuksen vuosi on alkanut surkeasti. Uudenvuodenpäivänä "Sinitakit" menetti täydellisesti otteensa Carolina Hurricanesista, ja joukkueen 4–0-johtoasema muuttui 4–7-tappioksi.

"Kukaan ei sääli meitä, emmekä me sääli itseämme. Harjoittelemme ja pelaamme ja sen jälkeen pelaamme uudelleen”, päävalmentaja Brad Larsen tokaisi NHL:n verkkosivuilla.

”Monet pelaajamme ovat kertoneet minulle, että he pystyvät pelaamaan tällä tasolla ja haluavat pelata isoja minuutteja. Nyt on aika näyttää se.”

Blue Jacketsin suomalaishyökkääjä Patrik Laine ei yltänyt ottelussa tehopisteille.