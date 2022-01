Elsa Lemmilä omassa huoneessaan Espoossa. Hän on noussut nopeasti Suomen naisten maajoukkueeseen, vaikka on harjoitellut koripalloa seurajoukkueessa vasta 4,5 vuotta.

Elsa Lemmilä, 17, rikkoi syntyessään sveitsiläisen sairaalan pituusennätyksen. Hänestä kasvoi 196-senttinen koripallon huippulupaus, jota Yhdysvaltojen yliopistot nyt havittelevat.

Espoolaisen Lemmilän perheen jääkaapin oveen on kiinnitetty perhepotretti, jossa ei vaikuta ensisilmäyksellä olevan mitään tavallisesta poikkeavaa.

Kuvassa seisovat isä Jari Lemmilä, äiti Jocelyn ja heidän välissään lapset Stella ja Elsa. Kuva on vuodelta 2017.

Jos nelikon viereen asettuisi seisomaan, huomaisi kuitenkin nopeasti, millä tavalla kuva hämää silmää. Kyseessä on koripalloperhe. Keskipituinen ihminen saisi katsoa jokaista perheenjäsentä ylöspäin.

Jääkaapin ovessa poseeraavat Jocelyn (vas.), Stella, Elsa ja Jari.

Valokuvasta sitä ei välttämättä huomaisi. Isä Jari on 202-senttinen. Elsa on kasvanut kuvan ottamisen jälkeen jo 196-senttiseksi. Isosisko Stellan pituus on nyt 183 senttiä.

Lemmilän perheen lyhyin jäsen on äiti Jocelyn – hänelläkin pituutta 179 senttiä. Molemmat vanhemmat ovat pelanneet nuorempana koripalloa.

Perheen kuopus Elsa Lemmilä, 17, on Suomen naisten koripallomaajoukkueen lupaava nuori kyky.

Hämmästyttävän hänen nousustaan maajoukkueeseen tekee se, että hän aloitti koripallon seurajoukkuetasolla vasta 4,5 vuotta sitten.

Lajivalinta saattoi vaikuttaa väistämättömältä, kun Lemmilä oli venähtänyt 12-vuotiaana jo 180-senttiseksi. Perhe reissasi Sveitsin, Kiinan ja Yhdysvaltojen kautta Suomeen, jossa harrastus alkoi Tapiolan Hongassa.

Elsa Lemmilän on syytä varoa päätään sisätiloissa.

”Tuskin kukaan ajatteli, että minusta tulisi näin pitkä. Nuorempana kaikki varmaan luulivat, että minulla oli vain kasvuspurtti menossa, mutta jatkoin kasvamistani”, Lemmilä sanoo.

Elsa ja Stella Lemmilä, 18, syntyivät molemmat sveitsiläisessä sairaalassa. Stellasta tuli syntyessään sairaalan historian pisin vauva, ja Elsa rikkoi kaksi vuotta myöhemmin siskonsa ennätyksen. Hän oli syntyessään 57-senttinen.

Maasta toiseen muuttaessaan lapset ovat opiskelleet kansainvälisissä kouluissa ja puhuvat äitinsä tapaan äidinkielenään englantia. Heillä on Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisuus.

Ensimmäinen vuosi Hongan joukkueessa oli Lemmilälle vaikea, sillä hän ei puhunut vielä juurikaan suomea. Hän aloitti kielen opiskelun vasta muutettuaan Espooseen.

Valmentajat ja joukkuekaverit ojensivat kuitenkin auttavan kätensä tulokkaalle. Nyt hän on sopeutunut seuraan ja on yksi Korisliigan säkenöivimmistä pelaajista.

” ”En uskalla pelata kovin kovaa, koska pelkään, että he vain kaatuvat maahan.”

Elsa Lemmilällä on Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisuus. Hänen äitinsä syntyi Ohiossa.

Luonnollisesti Lemmilä on myös yksi liigan pisimmistä, ja niinpä pelipaikaksi on valikoitunut sentteri. Keskushyökkääjä viettää suurimman osan ottelusta korin läheisyydessä.

Joskus kentällä sattuu kuitenkin sekaannus, ja Lemmilän vartioitavana on vastustajan kookkaan sentterin sijaan lyhyempi pelinrakentaja. Pituuseroa voi olla tuolloin jopa 30 senttiä.

Lemmilän mukaan pienempiä pelaajia vastaan on yllättävän vaikea pelata, sillä kokoeron vuoksi he ovat todella nopeita ja taitavia käsittelemään palloa.

”En uskalla pelata kovin kovaa, koska pelkään, että he vain kaatuvat maahan. Sitä sattuu joskus”, hän myöntää.

Osaako lähes kaksimetrinen sentteri sitten donkata? Maajoukkuekaveri Awak Kuier, 20, hätkähdytti koripallomaailmaa donkeillaan ennen siirtymistään Yhdysvaltojen WNBA-sarjaan.

”Kolme vuotta sitten donkkasin tennispallon, mutta minulla ei ole ollut mahdollisuutta kokeilla [koripallolla] vielä täydessä kunnossa. Viime vuosina on ollut vähän loukkaantumisia”, Lemmilä sanoo.

” ”Naisten peleissä on todella siistiä, jos pystyt donkkaamaan.”

Elsa Lemmilä haaveilee donkkaamisesta. ”Naisten peleissä se on todella siistiä.”

”Yleensä ongelma on se, että pallo ei pysy kädessäni. Se vain lipeää, kun hyppään ilmaan. Kai siihen löytyisi joku taktiikka, että onnistuisin.”

Lemmilä uskoo, että riittävällä harjoittelulla donkkaaminen onnistuu vielä tulevaisuudessa. Naisten koripallossa se ei ole kuitenkaan millään tavalla välttämätöntä.

”Naisten peleissä on todella siistiä, jos pystyt donkkaamaan, mutta se ei ole iso osa peliä. Toki jos osaat donkata, hyppäät todennäköisesti myös korkealle, ja se on hyvä taito.”

Ylipäätään Lemmilä nauttii kentällä enemmän puolustamisesta kuin hyökkäämisestä. Hänen erikoisalaansa ovat puolustuspään blokit eli heittojen torjunnat. Hän myös johtaa naisten Korisliigan blokkitilastoa.

”Yritän, etten olisi kovin ylimielinen, mutta tuntuuhan se [torjunta] aina todella hyvältä. Varsinkin, jos saan puhtaan osuman palloon ja se lentää suoraan ulos kentältä”, Lemmilä sanoo.

Pitkässä varressa on etunsa, mutta se aiheuttaa myös herkästi vaivoja, joita normaalipituisilla ei olisi. Esimerkiksi Lemmilän isä pelasi koripalloa SM-tasolla mutta joutui lopettamaan uransa polvivaivojen vuoksi.

” ”Kun hän harjoittelee täydellä teholla kaksi kertaa päivässä, hän on aina nälkäinen.”

Loukkaantumiset ovat vaivanneet Elsa Lemmilää jo varhain uralla.

Tyttärellä ei polvivaivoja ole, mutta selkävaivoja kyllä. Lemmilä sai selän rasitusmurtuman kolme vuotta sitten, mutta oireet laitettiin tuolloin kasvuspurtin piikkiin. Lihasmassaa oli kertynyt enemmän kuin muu kroppa pystyi kestämään.

Oireet äityivät pahimmilleen, kun Lemmilä valittiin vuonna 2019 ensin Junior NBA -leirille Eurooppaan ja sen jälkeen turnaukseen Miamiin.

”Hänen selkänsä oli kipeä jo Miamiin mennessä, mutta fysioterapeutti epäili, että se oli vain lihaskipua ja että venyttely auttaisi. Viimeisessä ottelussa Elsa viimein ymmärsi, että ei pysty pelaamaan. Kun hän palasi Suomeen, diagnoosi oli selän rasitusmurtuma”, äiti Jocelyn kertoo.

Nuoren koripalloilijan selkä vihoittelee vieläkin, mutta kivun pitäisi helpottaa, kun kasvaminen viimein loppuu. Lemmilät kiittelevät, miten hyvin Suomessa pidetään huolta pelaajien toimintakyvystä.

Pitkä kroppa vaatii myös paljon ravintoa, kun harjoituksia on tiheään.

Lemmilän talossa kuluu läjäpäin ruokaa, ja niinpä myös kokkaamiseen menee aikaa. Jocelyn ehtii töidensä ohessa valmistella Elsalle syötävää, mutta helppoa se ei aina ole.

”Kun hän harjoittelee täydellä teholla kaksi kertaa päivässä, hän on aina nälkäinen. Kaksi tuntia ruuan jälkeen hän saattaa tulla tulla takaisin alakertaan ja syödä vielä toisen illallisen.”

On kuitenkin hyvä, että keittiössä häärii useammin äiti kuin Lemmilä itse. Kun koripalloilija laittaa ruokaa, hän kertoo lyövänsä päänsä jatkuvasti liesituulettimeen.

Elsa Lemmilä ei ole ainut, jolla on perheessä aina nälkä. Myös Finn-koiralle maistuvat välipalat.

Vapaa-ajallaan Lemmilä katselee paljon WNBA-liigaa, jossa maailman parhaat – mukaan lukien Awak Kuier – pelaavat. Hänen suosikkipelaajiaan ovat Washington Mysticsin tehokaksikko Emma Meesseman ja Elena Delle Donne.

Kuier ja Lemmilä ovat Suomen maajoukkueen kirkkaimmat nuoret lahjakkuudet. Molemmat ovat pitkiä pelaajia, mutta he eivät Lemmilän mukaan kilpaile samoista peliminuuteista.

Kuier pelaa pituudestaan huolimatta enemmän isoa laitahyökkääjää kuin sentteriä. Niinpä kaksikko voi olla maajoukkueessa myös yhtä aikaa kentällä.

Lemmilä teki aikuisten maajoukkuedebyyttinsä marraskuussa Liettuaa vastaan vain 16-vuotiaana. Hän pelasi lähes kahdeksan minuuttia, teki kaksi pistettä ja otti kaksi levypalloa.

”Oli aika pelottavaa pelata sellaisten huippupelaajien kanssa, joita olen katsonut ja joiden rinnalla en koskaan kuvitellut pelaavani. Teki hyvää oppia ja olla välillä haastajan roolissa”, Lemmilä sanoo.

Elsa Lemmilällä on tähtäimessä opiskelupaikka Yhdysvalloista. Sitä ennen on kuitenkin hoidettava lukio loppuun.

Seuraava iso tavoite nuoren pelaajan uralla on päästä opiskelemaan ja pelaamaan yliopistoon Yhdysvaltoihin. Jos kaikki menee suunnitellusti, muutto tapahtuisi heti lukion jälkeen 19-vuotiaana.

Tällä hetkellä Lemmilää kiinnostavat fysioterapiaopinnot. Hänen suosikkiaineitaan lukiossa ovat biologia ja matematiikka.

Useampi koulu on jo ottanut yhteyttä Hongan ja maajoukkueen valmentajiin ja osoittanut kiinnostusta Lemmilää kohtaan.

Tässä vaiheessa suorat yhteydenotot pelaajalle ovat vielä kiellettyjä iän vuoksi. Lemmilällä ei ole kuitenkaan mikään kiire. Jos 4,5 vuodessa pääsee näin pitkälle, tulevaisuus näyttää varsin valoisalta.