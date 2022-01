Maajoukkuehiihtäjä Katri Lylynperä mittaa aktiivisesti yöuniaan, ja parhaat tulokset syntyvät asuntoautossa.

Imatra

Kun kilpakumppanit pitivät sunnuntaina Imatran SM-hiihdoissa pakkasta sprintin karsinnan ja erävaiheen välillä kuka missäkin, tuleva Suomen-mestari Katri Lylynperä hyödynsi eräänlaista salaista asettaan.

Maajoukkuehiihtäjä Lylynperä loikoili omassa sängyssään noin 150 metrin päässä Ukonniemen hiihtostadionin maaliviivasta.

Miten tämä oli mahdollista? Lylynperällä oli paikalla henkilökohtainen tukikohta ja lepotila: isän asuntoauto.

Näissä kisoissa Lylynperä yöpyi kilpailupaikan lähellä sijaitsevassa hotellissa, mutta asunto-auto olisi ollut vaihtoehto.

Se olisi ollut 28-vuotiaalle Lylynperälle itse asiassa tutumpi ratkaisu kuin hotelliyöpyminen, sillä hän on kokenut karavaanari.

Lylynperä kertoi harkinneensa ainakin puolitosissaan siirtymistä viimeiseksi kisayöksi asuntoautoon, koska sprintin karsinta alkoi sunnuntaina jo aamuyhdeksältä. Siinä olisi tarjoutunut mahdollisuus nukkua hieman pidempään ja kenties myös paremmin.

Lylynperä on lapsesta asti tottunut nukkumaan asuntoautossa. Maajoukkuehiihtäjät seuraavat tarkasti palautumistaan kilpailuista ja harjoituksista. Siihen kuuluu myös unen laadun ja yösykkeiden mittaaminen.

Lylynperä sanoo mittaavansa unen laatua hyvinkin aktiivisesti.

”Yöunet ovat asuntoautossa hyviä. Valmentajat ovat olleet sitä mieltä, että ei saisi nukkua asuntoautossa, koska tulee liian huonoja yöunia eikä palaudu. Mutta he ovat joutuneet myöntymään, sillä mittaukset näyttävät toisin. Palautumiseni on ollut asuntoautossa parhaimmillaan, parempaa jopa kuin kotona”, Sotkamon Vuokatissa asuva Lylynperä sanoo HS:lle.

Tällä kertaa isä Jarmo Lylynperä ajoi asuntoauton Sastamalasta Imatralle lähinnä tyttärensä tauko- ja lämmittelytilaksi. Toki hän tuli myös muuten auttamaan ja kannustamaan tytärtä ja tämän hiihtäjäpuolisoa Juuso Mäkelää.

Asuntoautoon Lylynperän oli mukava vetäytyä hetkeksi lämmittelemään sprintin voittoisan karsinnan ja erävaiheen välillä.

”On kivempi makoilla omassa sängyssä kuin jossain pukuhuoneen lattialla juuri silloin, kun siellä on eniten porukkaa.”

” ”Siellä on aika leppoisaa ja siellä rauhoittuu.”

Katri Lylynperä sanoo kasvaneensa karavaanariksi. Perhe kiersi aikoinaan yhdessä hiihto- ja suunnistuskisoja asuntoautolla.

”Myös isosiskoni hiihti ja suunnisti, ja perheenä kierrettiin kisoja kesät talvet asuntoautolla. Se oli ilmeisesti äidillekin helpompi pyörittää perheen arkea kilpailuissa. Ruoat laitettiin itse.”

Etenkin suunnistuskisoissa asuntoauto oli majapaikkana käytännöllinen.

”Kun lapset ja isäkin suunnistivat, niin asuntoauto oli helpompi, kun kaikilla oli lähdöt eri aikaan kilpailuissa. Esimerkiksi rastiviikkoja ja Lapin hiihtokisoja kierrettiin usein asuntoautolla. Muutenkin asuntoautoiltiin paljon.”

Lylynperän mielestä asuntoautossa on kotoisaa ja mukavaa.

”Kun siihen on tottunut, osaa toimia sen vaatimilla tavoilla. Sellaiset henkilöt, jotka eivät ole ollenkaan lapsena asuntoautoilleet, kokevat helposti ne tilat pieniksi ja jollakin tavalla ahtaiksi. Minä olen ainakin kokenut, että siellä on aika leppoisaa ja siellä rauhoittuu. Kun tilat ovat pienet, siellä ei ylimääräisiä liikuskella, joten rauhoittuminen on aika tehokasta.”

Lylynperä laskee yöpyvänsä asuntoautossa noin 80 prosenttia kotimaan kisoista. Viimeksi hän yöpyi isänsä asuntoautossa marraskuussa Taivalkosken Suomen cupissa, koska hotellimajoitukseen olisi ollut verrattain pitkä ajomatka. Myös Hakunilan urheilupuiston pysäköintipaikka Vantaalla on heille tuttu yöpymispaikka.

” ”Asuntoauto on meille kuin oma pieni kupla.”

Korona-aika on tuonut karavaanariyöpymiseen uudenlaisen lisähoukuttimen.

”Asuntoautossa tulee vähemmän kontakteja. Se on meille kuin oma pieni kupla. Nykyiset asuntoautot lämpenevät kaasulla, ja jos on pari yötä kisoissa, ei siihen oikeastaan tarvitse edes sähköä. Vessa ja suihku pitää löytyä jostain läheltä, niin muutaman yön pärjäilee aika hyvin.”

Urheilijoille on tärkeää saada ruokaa pian kilpailun jälkeen, jotta palautuminen lähtee hyvin käyntiin. Lylynperä voi nauttia asuntoautossa äidin tekemää ja isän lämmittämää kotiruokaa paljon aikaisemmin kuin esimerkiksi hotellin ravintolassa.

”Eikä tarvitse mennä sinne pukuhuoneeseen juuri silloin, kun siellä on todella paljon hiihtäjiä paikalla. Totta kai käytän pukuhuoneita, kun käyn suihkussa, mutta tiettyinä aikoina niissä on tosi paljon porukkaa, joten pystyy pikkaisen välttämään niitä.”

Lapsuuden karavaanarikohteista suunnistuskisat alkoivat harveta sen jälkeen, kun Lylynperä päätti 12-vuotiaana, että hiihto on hänen päälajinsa.

Hiihdossa nuorten Suomen-mestaruuksia ja muita mitaleita tuli pilvin pimein, mutta suunnistuksessakin hän saavutti vielä teini-iässä Koululiikuntaliiton mestaruuden ja yhden SM-mitalinkin.

”Jukolan viesti on pysynyt kalenterissa. Kun hiihto joskus loppuu, suunnistus on sellainen laji, jossa voisi pienemmälläkin panostuksella mahdollisesti palata kilpailutoimintaan”, sanoo Lylynperä ja kertoo isänsä olevan erittäin aktiivinen kuntorastien kävijä.

Katri Lylynperä voitti sunnuntaina uransa toisen yleisen sarjan Suomen-mestaruuden. Ensimmäinen tuli samassa paikassa kolme vuotta sitten.

Hiihdossa Lylyperän parhaita kansainvälisiä saavutuksia on sprintin (p) kahdeksas sija viime talven MM-kisoissa. Maailmancupissa tuli kärkinoteeraus marraskuussa Rukalla, kun hän ylsi ensimmäisen kerran sprintin finaaliin.

Nyt edessä ovat uran ensimmäiset olympialaiset, vaikka Lylynperän valinta Pekingin kisoihin tapahtuu todennäköisesti virallisesti vasta alkavalla viikolla.

”Voitto piti ottaa, ja se on nyt otettu.”

Imatralla Lylynperä otti uransa toisen yleisen sarjan mestaruuden samassa paikassa ja samassa lajissa kuin ensimmäisen kolme vuotta sitten.

Tällä kertaa mestaruudesta ei syntynyt kunnon kamppailua, sillä maailmancupissa muutamaan lupaavaan suoritukseen yltänyt seurakaveri Jasmin Kähärä kaatui johtoasemassa 1,4 kilometrin radan puolivälin jälkeen tiukassa mutkassa.

Lylynperä kertoi olleensa pettynyt, että Kähärä menetti pelin.

”Voitto piti ottaa, ja se on nyt otettu. Olisin halunnut päästä Jaskan kanssa ehdottomasti kilpailemaan kovaa, ja odotin kovaa kamppailua tuohon loppuun. Haluaisin mieluummin voittaa hiihtämällä eikä niin, että toinen kaatuu keulasta edessä.”

Alun perin Lylynperän oli tarkoitus kilpailla Imatralla perjantaina ja lauantaina. Suunnitelmiin tuli muutos, koska hänen mukaansa valmennusportaalta tuli yllättäen viestiä, että henkilökohtainen sprintti olisi hänen olympiavalintansa kannalta merkityksellinen.

Ylen tv-haastattelussa Lylynperä sanoi olleensa ”aika vihainen” koko viikon.

Lylynperällä oli se käsitys, että olympiavalinnat tehdään maailmancupissa annettujen näyttöjen perusteella. Tällä kaudella hän ylsi Rukalla uransa parhaaseen mc-sijoitukseen oltuaan perinteisen sprintissä viides.

Olympialaisissa sprintti kilpaillaan vapaalla. Joulukuussa Lylynperä epäonnistui Lillehammerin pakkasessa (36:s), mutta korkealla olympialaisten tapaan hiihdetyssä Davosin sprintissä hän oli 20:s.

”Olin vetänyt SM-kisoja edeltävän harjoitusjakson kuorman aika pitkälle, ja palautuminen oli ollut ennakoitua huonompaa, mutta olin ajatellut, että sillä ei ole merkitystä.”

Lylynperä sanoi halunneensa ehdottomasti hiihtää seuralle tärkeän sprinttiviestin perjantaina.

”Otin siihen sitten muutaman päivän lisää. Halusin tulla pikkuisen palautuneemmassa tilassa hiihtämään sprinttiä, jota on vaikea hiihtää kuormittuneessa tilassa hyvin.”