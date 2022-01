Nyt tuli tappio Torontolle ja tappiosarake näyttää murheelliselta.

Toronto Maple Leafs jatkoi Edmonton Oilersin syöksykierrettä NHL-jääkiekkoliigassa kukistamalla Oilersin 4–2. Edmonton on hävinnyt 11 viimeisimmistä 13 ottelustaan.

Maalivahti vaihtui ja silti Edmonton hävisi. Mikko Koskinen pelasi New York Rangersia vastaan eikä onnistunut päävalmentaja Dave Tippettin mukaan, mutta nyt tappio-ottelussa torjui kokenut Mike Smith, 39.

”Me emme luovuta. Emme luovuta valmentajamme puolesta, emme itsemme puolesta, emme joukkueen tai maalivahtien puolesta”, hyökkääjä Leon Draisaitl vakuutti NHL:n nettisivuilla.

Toronton ja Edmontonin peli oli 2–2 kahden erän jälkeen, mutta Maple Leafs vei päätöserän 2–0.

”Kautta on vielä paljon jäljellä, mutta on tämä turhauttavaa. Jossain vaiheessa meidän täytyy löytää keinot kääntää suunta. Ja tietenkin meihin sattuu se, että avainpelaajia on sivussa”, Draisaitl jatkoi.

Oilersin hyökkääjä Connor McDavid ja puolustaja Tyson Barrie joutuivat ennen Toronto-peliä koronaprotokollaan. McDavid jakaa NHL:n pistepörssin kärkipaikan Draisaitlin kanssa.

Tappioista huolimatta Edmonton roikkuu niukasti kiinni toisessa pudotuspelien villi kortti -paikassa, mutta takana tulevalla Winnipegillä on kaksi ottelua vähemmän pelattuna ja Los Angelesilla yksi ottelu vähemmän.