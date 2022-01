Novak Djokovic saapui Australiaan, mutta rokottamattomana hänet ollaan karkottamassa maan sääntöjen mukaan.

Espanjan Rafael Nadal pelaa parhaillaan Melbournessa ATP 250 -turnausta, joka kuuluu Australian avoimien esikisoihin.

Nadal on edennyt turnauksessa puolivälieriin, mutta paljon enemmän mediaa ovat kiinnostaneet Nadalin mielipiteet Novak Djokovicin karkottamisesta ja käännyttämisestä pois Australiasta.

Djokovic saapui Australiaan, mutta rokottamattomana hänet ollaan karkottamassa maan sääntöjen mukaan.

Nadal sanoi BBC:lle ympäripyöreästi, että on normaalia australialaisilta, kun he ovat turhautuneet tähän [koronavirus] tilanteeseen.

”Minulle selkein asia on olla rokotettu, jolloin voi pelata Australiassa ja kaikkialla muualla. Maailmalla on mielestäni kärsitty ihan tarpeeksi siitä, kun ei noudateta sääntöjä”, Nadal sanoi BBC:lle.

Nadal sanoi uutistoimisto AFP:lle, että hänellä on kaksi rokotusta, mutta hän sairasti koronaviruksen viime kuussa.

”Hän [Djokovic] teki oman ratkaisunsa ja jokainen on vapaa tekemään omat päätöksensä, mutta niillä on seurauksensa”, Nadal sanoi AFP:n mukaan.

”Tietenkin olen pahoillani tästä tilanteesta ja jollain lailla olen pahoillani hänen puolestaan.”

Nadalilla ja Djokovicilla on molemmilla uraltaan 20 grand slam -voittoa ja he ovat kovia kilpakumppaneita noin 15 vuoden ajalta. Kolmas 20:een grand slam -voittoon yltänyt miespelaaja on Sveitsin Roger Federer, joka on yhä loukkaantuneena.

Djokovicin tapauksessa kyse on rokotevastaisuudesta ja hänen periaatteensa ovat olleet lujia.

”Maailmalla on kuollut paljon ihmisiä kahden vuoden aikana ja mielestäni rokotukset ovat ainoa keino päästä tästä eroon”, Nadal sanoi.

Koronavirus on purrut rajusti myös tenniskiertuetta. Turnaukset keskeytettiin kesällä 2020 ja muun muassa Wimbledon jäi kokonaan pelaamatta ensimmäisen kerran sitten toisen maailmansodan.

Lisäksi lukuisia turnauksia on pelattu ilman yleisöä tai tiukoin yleisörajoituksin. Myös palkintorahoja on leikattu paikoin hyvinkin tuntuvasti.

Australian avointen entinen turnausjohtaja Paul McNamee sanoi paikallisessa mediassa, että viisumin hylkääminen oli ennenkuulumatonta ja ”haiskahtaa politiikalta”.

McNamee, 67, on entinen ammattilaispelaaja, joka oli parhaimmillaan nelinpelin maailmanlistan ykkösenä ja urallaan hän voitti kahdesti nelinpelissä Australian mestaruuden ja kahdesti Wimbledonin.

Australian avoin mestaruusturnaus käynnistyy 17. tammikuuta Melbournessa.