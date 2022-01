Irving ei saa vieläkään pelata New Yorkissa, vaikka hän edustaa kaupungin seuraa.

Koronarokotuksesta kieltäytynyt tähtitakamies Kyrie Irving palasi kentille koripalloliiga NBA:ssa, kun hänen joukkueensa Brooklyn Nets haki 129–121-vierasvoiton Indiana Pacersista. Irving oli sivussa kauden ensimmäiset 35 ottelua, koska on kieltäytynyt ottamasta koronarokotetta.

New Yorkin viranomaismääräysten takia Irving ei saa pelata Netsin kotiotteluissa, eikä vieraspeleissä New York Knicksiä vastaan. Kauden alussa Nets linjasi, ettei halua peluuttaa Irvingiä pelkästään vieraspeleissä, mutta kauden edetessä joukkue on muuttanut kantaansa.

”Tämä ei ole ihannetilanne. Mutta taistelemme siitä läpi ja teemme kaikkemme pysyäksemme yhdessä”, Irving sanoi heitettyään 22 pistettä.