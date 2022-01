Guardiola antoi positiivisen koronanäytteen tiistaina, eikä hän ole mukana, kun City kohtaa perjantaina Englannin cupissa Swindonin.

Jalkapallon Englannin Valioliigaa johtava Manchester City kertoi torstaina kotisivuillaan, että seitsemän edustusjoukkueen pelaajaa ja peräti 14 joukkueen taustahenkilöä on joutunut koronaeristykseen.

Positiivisen koronanäytteen antaneiden joukossa ovat Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ja apuvalmentaja Juanma Lillo. Guardiola antoi positiivisen koronanäytteen tiistaina, eikä hän ole mukana, kun City kohtaa perjantaina Englannin cupissa Swindonin.

Cityn apuvalmentaja Rodolfo Borrell on vetovastuussa Swindon-vierasottelussa. Lukuisista koronapoissaoloista huolimatta ottelu on ainakin tällä tietoa määrä pelata. Cityn seuraavan Valioliigan ottelun on määrä olla 15. tammikuuta, jolloin joukkue isännöi kärkikamppailussa Chelseaa.