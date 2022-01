Alho on pelannut MTK Budapestissä viime vuoden tammikuusta lähtien.

Nikolai Alho on Suomen jalkapallomaajoukkueen vakiopelaajia.

Suomen jalkapallo­maajoukkueen laitapuolustaja Nikolai Alho siirtyy unkarilaisesta MTK Budapestista Kreikan pääsarjassa pelaavaan Volos FC:hen.

MTK Budapest tiedotti siirrosta verkkosivuillaan.

28-vuotias Alho siirtyi vuosi sitten HJK:sta Budapestiin. Syyskaudella Alho pelasi Budapestissä vain neljässä ottelussa loukkaantumisen takia.

Volos on Kreikan pääsarjassa sijalla kymmenen. Joukkue on 14 ottelustaan voittanut neljä, pelannut kolme tasapeliä ja hävinnyt seitsemän kertaa. Viimeisistä kuudesta ottelusta on murheellinen saldo: tasapeli ja viisi tappiota.

Volos kohtaa seuraavassa ottelussaan Panathinaikosin ensi sunnuntaina.