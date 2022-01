Markus Mustelin ja John Blässar valitsivat veneen pohjaan vahakäsittelyn, joka on kevyempi vaihtoehto kuin myrkkymaali.

Suomalaiset Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar pysäyttivät veneen keskiviikkona keskellä Atlanttia Atlantic Challenge -soutukilpailussa. Syynä oli se, että Blässar hyppäsi veteen ja meni putsaamaan veneen pohjaan barnakkeleista eli hanhenkaula-äyriäisistä.

”Ei ollut barnakkeleita kuin ehkä kahvikupillisen verran tällä kertaa”, Mustelin viestittää.

Tämä oli kolmas kerta, kun barnakkeleita oli kiinnittynyt veneeseen. Ensimmäisellä kerralla niitä oli runsaasti, sittemmin vähemmän, kun putsausväli on kavennettu viikosta neljään tai viiteen päivään.

Kaksikon täytyy putsata veneenpohjaa, koska he valitsivat erikoisvahakäsittelyn eivätkä myrkkymaalia, joka pitäisi barnakkelit loitolla.

”Päätimme olla käyttämättä myrkkymaalia veneen pohjassa, kun kuulimme edellisvuosien soutajien kokemuksia”, Mustelin toteaa.

Maalin ongelma, myrkyllisyyden lisäksi, on se, että se lisää veneen painoa ja siten hidastaa matkavauhtia. Vastaavasti vaha vaatii usean uintireissun, mutta samalla vedessä käynti voi myös virkistää ja pääsee ojentamaan jäseniään. Osalla kilpailun venekunnista on käytössään vaha, osalla maali.

Loppumatkasta, kun kaksikko pääsee Sargassomerelle, edessä voi olla uusia haasteita: sargassolevä ja meriruoho.

”Olemme varautuneet meriruohoon, kehitimme sellaisen klipperin sen poistoon”, Blässar kertoo.

Markus Mustelinilla (vas.) ja John Blässarilla on käytössä satelliittipuhelin.

Kilpailussa suomalaiskaksikko on edelleen pariairokaksikkojen kärjessä ja kokonaistilanteessa sijalla 17. Viime päivinä myötätuuli on ollut sen verran voimakasta, että vauhti on noussut yli kolmen solmun (yli 5,6 kilometriä tunnissa).

”Meillä on hyvä fiilis, kun tuulta on aika kivasti ja se voimistuu koko ajan. Yhtään rakkoa ei ole tullut käsiin, mutta onhan nahka käsissä kyllä paksuuntunut”, Blässar toteaa.

”Ollaan hyvissä voimissa ja nyt edetään todella kovaa. Viimeisen vuorokauden aikana olimme kuudenneksi nopein vene koko fleetissä [laivueessa]”, Mustelin täydentää.

Vauhdin parannuttua kaksikko on myös tehnyt uuden tavoitteen: Atlantin yli alle 40 vuorokaudessa. Alkuperäinen tavoite oli 40–50 vuorokautta.

”Eli kahden viikon päästä oltaisiin Antigualla, jos kaikki menee suunnitellusti”, Mustelin toteaa.

Tämän hetkinen järjestäjien arvio suomalaisten maaliintulosta on 26. tammikuuta, mutta se perustuu keskivauhtiin, jota kaksikko on tähän mennessä edennyt. Mustelinilla ja Blässarilla on maaliin matkaa jäljellä noin tuhat merimailia eli reilut 1 800 kilometriä.

Kaikkien aikojen nopein kahden soutajan vene ylitti Atlantin vuonna 2019. Kyseessä brittiläinen Resilient, jolla aikaa kului 37 päivää, seitsemän tuntia ja 54 minuuttia.