Klay Thompsonin kahden ja puolen vuoden painajainen on päättymässä – yksi NBA-historian parhaista heittäjistä muistuttaa kentän ulkopuolella Kimi Räikköstä

Golden State Warriorsin tähtiduon toinen osapuoli Klay Thompson saattaa tehdä paluun kentille Lauri Markkasen joukkuetta vastaan.

Klay Thompson on joutunut katsomaan Golden State Warriorsin otteluita sietämättömän kauan vaihtopenkiltä puku päällään.

Yli 930 päivää on ehtinyt kulua siitä, kun Golden State Warriorsin koripallotähti Klay Thompson on ollut viimeksi tositoimissa NBA-ottelussa.

NBA-mestaruus ratkesi tuona kesäkuun 13. päivänä vuonna 2019 Toronto Raptorsin hyväksi. Thompson kärsi tappiollisessa ratkaisuottelussa pahan polvivamman, mistä käynnistyi hänen kiirastulensa.

Thompsonilta kului ensin yksi kausi eturistisiteen repeämästä kuntoutuessa. Todellinen katastrofi tapahtui aivan kauden 2020–2021 alla, kun hänen akillesjänteensä katkesi, ja sairasloma piteni yli puolellatoista vuodella.

Matka takaisin ei ole ollut helppo. The Athletic kirjoitti marraskuussa, kuinka Thompson istui Warriorsin voittaman ottelun jälkeen 35 minuuttia vaihtopenkillä yksin, tyhjyyteen tuijottaen, välillä pyyhe kasvojensa peittona. Eikä kyseessä ollut ensimmäinen kerta.

Nyt Thompson, 31, on viimein hyvin lähellä paluuta kentille. Odotetun hetken uskotaan tapahtuvan sunnuntaina, kun Warriors kohtaa kotikentällään Lauri Markkasen edustaman Cleveland Cavaliersin.

The San Francisco Chroniclen mukaan sunnuntain otteluun halvimmat liput maksavat yli 200 dollaria (noin 177 euroa). Kentän vieressä sijaitsevista paikoista joutuisi maksamaan 2 000 dollaria.

Heittävän takamiehen paikalla viihtyvä Thompson on yksi koko NBA-historian parhaista heittäjistä. Pelkästään taidot eivät kuitenkaan selitä Thompsonin suosiota yleisön ja joukkuetovereidensa keskuudessa.

NBA-tähtien keskuudessa Thompson on harvinaisen vaatimaton ja rento, välillä suorastaan välinpitämättömän oloinen. Hän on hauska, mutta jokseenkin kimiräikkösmäisellä omalaatuisella tavalla.

Thompson on muun muassa antanut satunnaisena ohikulkijana televisioon haastattelun rakennustelineistä. Kesällä 2017 hän kutsui Warriorsin mestaruusparaatiin fanin, jonka leivänpaahtimeen hän oli antanut nimikirjoituksen – ja ”seurauksena” Warriors oli voittanut seuraavista 33 pelistä 31.

Klay Thompson pelasi edelliset NBA-ottelunsa kesän 2019 finaalisarjassa Toronto Raptorsia vastaan.

Thompson on heittänyt urallaan kolmen pisteen heittoja 41,9-prosenttisesti, mikä on NBA-historian 13:nneksi paras lukema vähintään 250 heittoa yrittäneistä pelaajista. Onnistuneissa kolmosissa Thompson on 1 798 heitollaan sijalla 21.

Koko uransa ajan Thompson on saanut pelata NBA-historian parhaan kolmen pisteen heittäjän Stephen Curryn kanssa. Duolle on annettu lempinimi ”The Splash Brothers”.

Thompsonin poissa ollessa Curry on ollut yhä maailman parhaita pelaajia, mutta 2010-luvun dynastiana tunnettu Warriors vajosi joukkueena hetkellisesti NBA:n pohjamutiin.

Nyt Thompson kuitenkin palaa keskelle erittäin mielenkiintoista tilannetta: ilman häntäkin Warriors on ollut NBA:n alkukauden toiseksi paras joukkue.

Vaikka pelaajistossa on ehtinyt olla lähes tuhannessa päivässä paljon vaihtuvuuttakin, ovat joukkueen ytimessä yhä samat kasvot: Curry, puolustuksen johtaja Draymond Green ja tutussa ympäristössä uutta virtaa saanut roolipelaaja Andre Iguodala.

Päävalmentaja Steve Kerrin luoma pelitapa perustuu älykkääseen ja epäitsekkääseen pallon ja pelaajien liikkeeseen, joiden ensisijainen tavoite on luoda mahdollisimman hyvä heittopaikka Currylle.

Kun yhtälöön lisätään vielä Thompsonin tasoinen heittäjä, tulee Warriorsia vastaan puolustamisesta jälleen painajaismaista – ellei se sitä jo ollut.