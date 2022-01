Sulkapallon EM-joukkuekilpailut oli tarkoitus järjestää helmikuun puolivälissä Lahdessa.

Euroopan ja Suomen sulkapalloliitot peruvat helmikuuksi Lahteen kaavaillut mies- ja naisjoukkueiden EM-kilpailut koronavirustilanteen vuoksi.

”Koimme, ettemme pysty takaamaan joukkueiden ja vapaaehtoisten turvallisuutta kisassa”, Sulkapalloliiton toimitusjohtaja Ville Valorinta perusteli liiton tiedotteessa.

"Suomi on järjestänyt koronapandemian aikana kolmet sulkapallon arvokilpailut Suomessa turvallisesti ja menestyksekkäästi. Mies- ja naisjoukkueiden EM-kisa on kuitenkin valtava kilpailu, ilmoittautuneita joukkueita oli yli 50 ja vastaavasti pandemiatilanne on Suomessa pahempi kuin koskaan aikaisemmin.”

Lisäksi kisat olisi todennäköisesti jouduttu pelaamaan ilman yleisöä.

"Tämä ei vastaa sitä henkeä, jolla Euroopan suurin sulkapallotapahtuma Suomeen haettiin”, Valorinta sanoi.