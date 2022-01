Trippier lähes tuplaa palkkansa siirtyessään Atlético Madridista putoamis­kamppailussa olevaan Newcastleen.

Yksityiskone kiidätti tiistaina Kieran Trippierin Espanjasta Newcastleen. Hänestä tuli hetkessä rikastuneen seuran ensimmäinen iso hankinta.

Saudiarabialaiseen omistukseen siirtynyt Newcastle osti Trippierin Atlético Madridista arviolta 12 miljoonalla punnalla (14 miljoonalla eurolla), mutta kaikkien ehtojen täyttyessä Atlético on arvioinut lopullisen hinnan nousevan lähemmäksi 25 miljoonaa puntaa. Sopimus on 2,5-vuotinen.

31-vuotiaasta Trippieristä tuli samalla Newcastlen ylivoimaisesti kovapalkkaisin pelaaja – ainakin siihen asti, kunnes seura ostaa lisää pelaajia.

Brittimedian arviot Trippierin viikkopalkasta ovat noin 140 000 punnasta 160 000 puntaan, eli hän suurin piirtein tuplaa Atléticosta saamansa palkan.

Entinen Aston Villan pelaaja Gabriel Agbonlahor ehtikin jo kuitata, että Trippier meni Newcastleen rahan vuoksi.

”Hän ei ole enää parhaimmassa vedossaan, kun Newcastle alkaa kamppailla europaikoista. Hän meni sinne rahan takia eikä minulla ole ongelmaa sen suhteen: tekisin täysin samoin, jos olisin hän”, Agbonlahor totesi Talksportille.

Agbonlahor muistuttaa vielä, että Trippier lähti seurasta, joka pelaa Mestarien liigan pudotuspeleissä helmikuussa ja joka voitti Espanjan liigan viime kaudella.

”Trippier meni sinne [Newcastleen] yhdestä syystä ja se on vain ja ainoastaan se, että taloudellisesti tämä oli sopiva ratkaisu hänen uravaiheeseensa.”

Trippier on luonnollisesti täysin toista mieltä. Ensinnäkin hän palaa Eddie Howen valmennukseen. Howe hankki Trippierin noin kymmenen vuotta sitten Burnleyiin.

Mutta seuraava lausunto Newcastlen tiedotteessa on jo sitä, mitä Newcastleen, Valioliigassa toiseksi viimeisenä majailevaan joukkueeseen, siirtyvältä saattoi odottaakin...:

”Olen iloinen liittyessäni tähän suurenmoiseen seuraan. Nautin ajastani Madridissa, mutta kun tietooni tuli Newcastlen osoittama kiinnostus ja koska olin aiemmin työskennellyt Eddie Howen kanssa, tiesin, että tämä on se, missä haluan olla.”

Lisäksi Trippier suitsuttaa seuran olevan mahtava ja siellä on erittäin lahjakkaita pelaajia.

Miksi Newcastlen ensimmäinen hankinta oli juuri Trippier, joka toki Englannin maajoukkuepuolustaja, mutta hän ei ole kuitenkaan järjettömän suuren rahan hankinta. Siirtorulettia ei avattu FC Barcelonan Ousmane Dembelellä tai Philippe Coutinholla, jotka molemmat on yhdistetty Newcastleen ja joista Coutinho siirtyikin lainasopimuksella Aston Villaan.

The Athletic kirjoittaa, että Trippier on pelaaja, jonka Newcastle tarvitsee juuri nyt. Hän on vahva laitapuolustaja, joka nousee hyökkäyksiin ja ennen muuta on vahvasti pelissä mukana usealla osa-alueella.

Yksinkertaisesti sanottuna Trippierin uskotaan tuovan uskottavuutta Newcastlen projektiin. Jos kerran hän lähti Newcastleen, miksei sinne voisi mennä muitakin kovia pelimiehiä.

Keitä Newcastle on mahdollisesti hankkimassa vielä tammikuun aikana?

Niminä esille ovat nousseet muun muassa Juventuksen walesilainen keskikenttäpelaaja Aaron Ramsey ja Lillen puolustaja Sven Botman, josta The Guardianin mukaan Newcastle teki jo tarjouksen, joka hylättiin. Hintalappu on yli 30 miljoonaa puntaa (36 miljoonaa euroa).

Entinen Arsenalin pelaaja Ramsey on ollut jo pitkään lähdössä Juventuksesta. Keskiviikkona Juventuksen manageri Massimiliano Allegri totesi Ramseyn olevan ”lähtevä pelaaja”.

Esille on noussut myös Evertonin vasen laitapuolustaja Lucas Digne, joka ei juuri saa peliaikaa Rafael Beníteziltä. The Guardianin mukaan Digne ei kuitenkaan hirveästi innosta siirtyminen putoamistaistelussa olevaan joukkueeseen.

Yksi yksityiskohta on hämmentänyt Newcastlen Trippier-tiedottamisessa. Yhdessä valokuvassa Trippier osoittaa sormella jonnekin mutta minne?

Yleensä vastaavissa kuvissa osoitetaan seuran logoa, mutta Trippierin sormi osoittaa kohti kainaloa.

Kun Newcastle julkaisi kuvan Twitterissä, arvauksia sateli moneen suuntaan: osoittaa kohti sponsoria, sydän on hihassa tai näkö on heikko eikä löytänyt seuran logoa.

Ehdotuksena oli myös se, että ”ohi osoittaminen” olisi jonkinlainen trendi jalkapalloilijoiden keskuudessa. Kun Timo Werner juhli Mestarien liigan voittoa, hänen sormensa osoitti ohi Chelsean logon.

Myös Coutinho poseeraa Villan paidassa sormi kaukana logosta, mutta Wernerin tapaan logo näkyy ja sormi on selkeästi kohti Aston Villan logoa.

Trippier kuitenkin peittää Newcastlen logon kokonaan. Sormi ehkä osoittaa matkatoimistosponsoria – sekään ei olisi ensimmäinen kerta, kun vastaavassa kuvassa osoitellaan juuri sponsoria. Kun Burnley hankki viime elokuussa Maxwel Cornetin, hän osoitteli paitafirman merkkiä.

Englannin cupin ottelu Newcastle–Cambridge United lauantaina kello 17. Viaplay näyttää ottelun.