Kapteeni Panu Autio uskoo, että Suomi on paremmin valmistautunut kuin yksikään vastustaja

"Kaikki on mennyt hyvin. Minua ei ole irtisanottu”, Suomen futsalmaajoukkueen päävalmentaja Mico Martic vitsaili EM-kisajoukkueen etäjulkistustilaisuudessa perjantaina.

Martic on valmentanut maajoukkuetta vuodesta 2013 lähtien, ja parin viikon kuluttua Hollannissa alkavassa EM-lopputurnauksessa Suomi on mukana ensimmäistä kertaa. Marticin mielestä Suomi lähettää kisoihin kaikkien aikojen parhaan futsal­maajoukkueensa.

"Onhan tämä hienoa aikaa olla elossa. Tämä tuntuu ansaitulta. Ollaan menty valtavasti eteenpäin, kehitys tätä kohti on ollut loogista”, Suomen kapteeni Panu Autio tunnelmoi.

Aution mukaan Suomen joukkueessa on poikkeuksellinen yhteishenki.

"Käsi sydämellä, aidosti. Tämä on nasta paikka tulla, ja me kaikki olemme hemmetin ylpeitä, että edustamme Suomea. Meillä on rakkaus lajia ja peliä kohtaan. Joka matsin jälkeen katsotaan pelaajien kesken peli läpi. Se on pelaajalähtöinen tapa ja kuvastaa pelaajien sitoutumista. Olen sairaan ylpeä, että saa olla osa tällaista tiimiä”, Autio sanoi.

Suomi kohtaa EM-alkulohkossa Italian, Kazakstanin ja Slovenian.

"Se on varmaan kisojen kovin lohko. Olemme iloisia, että päästään pelaamaan kovimpia jengejä vastaan. Hyviä pelejä on tiedossa, innolla odotan”, Autio sanoi.

Aution mukaan Suomen pitää pärjätäkseen juosta enemmän kuin vastustajat.

"Meillä on laaja rosteri. Se näkyy laadukkaassa prässipelissä. Olemme myös hyvin organisoituja, ja uskallan väittää, että paremmin valmistautuneita kuin yksikään vastustajista. Erikoistilanteissa me ollaan tosi vahva joukkue, ja meillä on myös selkeä ajatus miten niitä hankitaan paljon”, Autio kertoi.

Palloliiton futsalpäällikön Jyrki Filpun mukaan Suomesta on isäntämaa Hollantia lukuun ottamatta ostettu eniten pääsylippuja EM-kisoihin. Filppu kertoi, että ensi viikolla selviää, miten paljon yleisöä peleihin pääsee.

Filpun mukaan jokainen Suomen joukkueeseen kuuluva on saanut vähintään kaksi rokoteannosta.