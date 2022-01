Ilveksen ero sarjakärki HIFK:hon on yksi piste.

TPS ja Ilves nappasivat kotivoitot miesten jääkiekkoliigassa perjantaina. TPS kukisti SaiPan 3–1 ja Ilves Ässät 5–2. Turkulaisjoukkueelle voitto oli ensimmäinen kahdeksaan otteluun.

TPS:n Tyler Steenbergen teki ottelun avausmaalin ja katkaisi peräti 31 ottelun maalittoman putkensa. Kanadalaishyökkääjä on loihtinut kauden 33 ottelussa surkeat tehopisteet 2+4.

SaiPan Oliver Okuliar tasoitti pelin rangaistuslaukauksesta ja Jonne Tammela vei TPS:n jälleen johtoon. Ottelun lopussa Eetu Liukas viimeisteli 3–1-osuman alivoimalla tyhjiin.

TPS on sarjataulukossa viidentenä ja SaiPa 13:ntena.

Ilves karkasi Ässiä vastaan heti avauserässä 3–1-johtoon. Antti Saarela ja Aleksi Elorinne tekivät kotijoukkueelle nopeassa tahdissa maalin mieheen. Joonas Oden teki avausmaaliin todella komean esityön.

Ässien Derek Barach kavensi, ja heti perään Matias Mäntykivi teki Ilveksen kolmannen osuman.

Toisessa erässä Ässien Leevi Viitala kavensi ja Les Lancaster viimeisteli 4–2-osuman. Päätöserässä Santeri Virtanen teki tamperelaisten viidennen maalin. Ilveksestä peräti viisi miestä keräsi kaksi tehopistettä.

Ilves on hyvässä vireessä, sillä joukkue on voittanut kuudesta viime pelistään viisi. Joukkue on sarjataulukossa toisena, pisteen perässä HIFK:ta, joka on pelannut kaksi ottelua enemmän. Ässät on sarjataulukossa sijalla 14.