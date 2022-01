Urheiluseuroissa ollaan yllättyneitä siitä, että hallitus esittää vastoin aiempia linjauksia lasten ja nuorten sisäharrastustoiminnan keskeyttämistä.

”Ihan järjen vastainen juttu laittaa lasten ja nuorten harrastustoiminta kiinni. Kyseiset ikäryhmät ovat saaneet kärsiä jo aika paljon.”

”Vaikea on käsittää, mitä tällä saavutetaan.”

”Ihan järkyttävää.”

Näin toteavat HIFK:n jääkiekon junioripäällikkö Jari Riihinen, Olarin voimistelijoiden toiminnanjohtaja Linda Bergström ja salibandyseura Eräviikinkien toiminnanjohtaja Jari Oksanen, kun heiltä kysyy mielipidettä hallituksen suosituksesta, jonka mukaan lasten ja nuorten sisäharrastustoiminta keskeytettäisiin ainakin tammikuun loppuun asti.

Suosituksessa ei ole kyse määräyksestä. Aluehallintovirastot (avi) tekevät päätökset itsenäisesti ensi viikolla. Tällä hetkellä alue­hallintovirastot ovat mahdollistaneet sisäliikuntatilojen käytön vuoden 2003 jälkeen syntyneille.

”En vielä usko, että tulee voimaan”, Riihinen sanoo hallituksen esityksestä. Myös Bergström ja Oksanen vähintäänkin toivovat, että avi ei sitä toteuta.

”Olarissa toivomme sormet ristissä, että jokin järki vielä pysyisi”, Bergström toteaa.

Bergström epäilee hallituksen esityksen taustalla olevan se, että esitys etäkoulu­suosituksesta ei mennyt läpi.

”Ymmärrän toki, jos tämä on ainoa keino, jolla kouluja pystytään pitämään auki. Jotain toimenpiteitä täytyy toki tehdä, mutta onkohan tämä se, mikä siihen [koronatilanteen parantumiseen] auttaa.”

Oksanen kertoo, että hänelle tuli sama tunne kuin Bergströmillä, kun hän katsoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tiedotustilaisuutta.

”Kun Kiurun haastattelua kuunteli, jossain kohtaa tuli sellainen fiilis, että kun etäkoulua ei saanut jyrättyä läpi, jotain tiukennuksia piti tehdä. Tällainen ei voi olla päätöksenteon perusteena.”

Kolmikko huomauttaa myös, että koko ajan on korostettu lasten ja nuorten harrastus­toiminnan tärkeyttä. He kokevat, että hallituksen esitys on ristiriidassa sen kanssa.

Jos harrastussulku tulee, urheiluseuroissa ei uskota, että se jäisi muutamaan viikkoon.

”Se ei vielä koskaan ole jäänyt siihen, vaan aina on seurannut jatkoa. Tämähän voi jatkua maaliskuun loppuunkin asti. Silloin oltaisiin hyvin ikävässä tilanteessa lasten toiminnan näkökulmasta”, Olarin voimistelijoiden Bergström toteaa.

Oksanenkin huomauttaa, että myös vuonna 2020 kielto pitkittyi.

”Meidän jäsenmäärämme putosi 35 prosenttia”, hän kertoo.

Riihisen ja Bergströmin mukaan harrastajien määrä on vähentynyt kaiken kaikkiaan korona-aikana.

”Vahvassa kasvussa ollut tyttökiekko jämähti lähtötelineisiin hyvän alun jälkeen. Tyttöjä on tullut toimintaan paljon vähemmän kuin arvioimme”, HIFK:n Riihinen kertoo.

Olarin voimistelijoissa lasten ja nuorten harrastajamäärä on vähentynyt 10–15 prosenttia ja aikuisissa jopa 50 prosenttia.

Kun harjoitukset loppuvat, loppuu myös kilpailutoiminta, joka tuo monille motivaatiota lajin harrastamiseen.

”Kolmas vuosi putkeen kaudet eri sarjoissa uhkaa loppua kesken. Eihän tällä ole merkitystä, jos sarjoja ei pelata ikinä loppuun”, Eräviikinkien Oksanen sanoo.

Urheiluseuroista korostetaan, että harrastustoiminnassa on ilmennyt hyvin vähän koronavirustartuntoja.

”1 400–1 500 lasta pyörii viikoittain harjoituksissa. Altistumisia on ollut kolmessa ryhmässä. Niin vähällä olemme päässeet. Tuntuu, että harrastustoiminnassa ammutaan tykillä kärpästä”, Bergström toteaa.

Oksasen mukaan Eräviikingeissä ei ole ollut koko korona-aikana kuin yksi tartuntaketju ja sekin oli aikuisten joukkueessa. Joitain sairastumisia on ollut, kuten niitä on muullakin. Eräviikingeillä on kaikkiaan 2 000 jäsentä, joista 1 400–1 500 on junioreita.

”Meillä on tähän aika paljon perspektiiviä. Tutkitulla pohjalla pitäisi päätösten olla.”

Oksanen nostaa esille myös sosiaalisen puolen.

”Kaveripiiri tulee usein harrastusten kautta. Se revittäisiin tässä pois.”

HIFK:n Riihinen muistuttaa myös epäsuhdasta ravintola- ja harrastustoiminnan päätöksissä.

”Baarissa voi pelata bisselasi kourassa biljardia, mutta tennistä ei voisi läiskiä kaverin kanssa.”