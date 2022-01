Kohonen siirtyy yksivuotisella sopimuksella Imatran Pallo-Veikkoihin.

Toni Kohonen on voittanut Superpesiksessä kymmenen Suomen mestaruutta.

Pesäpalloilun pääsarjan ennätysmies Toni Kohonen on tehnyt yksivuotisen sopimuksen Imatran Pallo-Veikkojen kanssa ja lopettaa pääsarjauransa tulevan kauden jälkeen.

Ensi kausi on 45-vuotiaalle Kohoselle ennätyksellinen 29:s miesten pääsarjassa. Hänen nimissään on myös Superpesiksen runkosarjaottelujen maratontaulukon ykkössija 755 pelillä.

Kohonen on voittanut Superpesiksessä 20 SM-mitalia, joista 10 on mestaruuksia. Hänet on valittu kolme kertaa vuoden pesäpalloilijaksi sekä ennätykselliset 13 kertaa vuoden lukkariksi ja 23 kertaa Itä–Länsi-otteluun.

"Oli lähellä, että olisin lopettanut pelaamisen viime kauteen, mutta kauden mittaan löytyi vielä mielenkiintoa jatkaa pelaamista. Viime kaudella oli loukkaantuminen ja kausi oli muutenkin rikkonainen, siitä jäi nälkää. En halunnut lopettaa siihen, vaan pohdin, vieläkö ura voisi jatkua jossain”, Kohonen kertoi tiedotteessa.