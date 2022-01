Djokovic poseerasi turnauksen parhaimmiston kanssa. Kenelläkään ei ollut maskeja.

Tenniksen miesten maailmanlistan ykkösnimen Novak Djokovicin toiminnasta paljastui kyseenalaisia tietoja lauantaina, uutistoimisto AFP:n uutisesta ilmenee.

Djokovicin asianajajat ovat kertoneet tennistähden saaneen joulukuun 16. päivänä tiedon korona­tartunnastaan. Positiivinen testitulos on asianajajien mukaan riittävä peruste kumoamaan Djokovicin karkotuspäätöksen Australiasta.

Mikäli Djokovic on saanut joulukuun 16. päivänä tiedon sairastumisestaan, on hänen käyttäytymisensä ollut vastuutonta heti seuraavana päivänä. Djokovic on nimittäin ollut tenniskeskuksessaan jakamassa junioriturnauksen palkintoja ilman maskia.

Belgradin tennisliitto Teniski savez Beograda (TSB) kertoi Facebook-sivuillaan, että tilaisuuteen osallistuivat koronaviruspandemian vuoksi vain palkinnon saajat.

TSB julkaisi tapahtumasta lähes 200 kuvaa.

Djokovic poseerasi nimeään kantavassa tenniskeskuksessa noin 20 nuoren pelaajan sekä TSB:n toimihenkilöiden kanssa, eikä kukaan käyttänyt maskia.

”Jatkakaa samaan malliin hymy huulillanne ja uskokaa itseenne, niin kaikki on mahdollista”, Djokovic evästi palkittuja.

”Olemme todella ylpeitä teistä, omistautumisestanne, harjoittelustanne, tahdostanne ja työstänne eli kaikesta, mitä olette tehneet saavuttaaksenne tämän.”

Samassa yhteydessä TSB:n puheenjohtaja Milan Slavković antoi Djokovicille ortodoksisen ikonin tunnustukseksi ”kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt tenniksen ja urheilun hyväksi, kaikista saavutuksista sekä anteliaisuudesta ympäri maailmaa”.

TSB on vuonna 1978 perustettu belgradilaisten tennisseurojen yhteenliittymä.

Serbian media raportoi palkintojenjaosta laajalti jo joulukuussa.

Päivittäin ilmestyvä sanomalehti Večernje novosti otsikoi, kuinka parhaat junioripelaajat saivat palkintonsa Djokovicin käsistä. Samaa julisti myös Serbian yleisradioyhtiö RTS.

The New York Timesiin kirjoittava toimittaja Ben Rothenberg jakoi Twitter-tilillään lukuisia kuvia tapahtumasta. Kuvat oli jaettu Djokovicin kannattajien some-kanavissa.

Djokovicilla riitti koronatartunnasta huolimatta kiireitä joulukuun puolivälissä, sillä hän vieraili muun muassa oman postimerkkinsä julkistustilaisuudessa.

Djokovic jakoi materiaalia Serbian postin tilaisuudesta 17. joulukuuta Instagramissa ja Twitterissä. Myös ATP huomioi Djokovicin saaman postimerkin verkkosivuillaan.

”Kunnia saada oma postimerkki. Kiitos anteliaalle maalleni tästä harvinaisesta lahjasta”, Djokovic kirjoitti Twitter-tililleen.