Sajad Gharibi on 177-kiloinen entinen kehonrakentaja, joka aikoo kohdata näyttelijä ja kehonrakentaja Martyn Fordin Lontoossa.

Nyrkkeilykehään on viime vuosien aikana hypännyt lukuisia uransa lopettaneita, vapaaottelijoita ja myös Youtube-tähtiä. Yksi hämmentävä merkkipaalu on edessä 2. huhtikuuta Lontoossa, kun ”iranilainen Hulk” Sajad Gharibi ja britti Martyn Ford yrittävät osua toisiinsa O2-areenalla.

Martyn Ford

Molemmat ovat melkoisen kookkaita: Gharibi, 30, on 177-kiloinen ja Ford, 39, 130-kiloinen. Gharibissa huomattavaa on se, että hän on pituudeltaan vain 188-senttinen, kun Ford on yli kaksimetrinen.

Yhteistä molemmille on se, että heillä ei ole meriittejä nyrkkeilykehässä. Yhdistävä tekijä on lisäksi kehonrakennus. Ford on myös näyttelijä.

Lisää hämmennystä on aiheuttanut Gharibin viime vuoden lopulla ja nyt alkuvuodesta Instagramissa julkaisemat videot, joissa hän mätkii harjoitusvastustajiaan. Videot vaikuttavat lavastetuilta: vastustajat käyttäytyvät kuin huonon toimintaelokuvan sijaisnäyttelijät eivätkä Gharibin lyönnit vakuuta.

Kun kommenttikenttään tulvi arvostelua, kommentit poistettiin.

Gharibi itse toteaa Instagramissa: ”Hei, kaunis poika, nauti viimeisistä päivistäsi. Olen tulossa Lontooseen.”