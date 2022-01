Tappara kukisti HPK:n jatkoajalla, Jukurit pehmitti jälleen Kärpät ja Lukko möyhensi ex-valmentajansa Pekka Virran nykyseuran SaiPan.

Ilves kiri Porissa kolmen maalin takaa-ajoasemista 4–3-jatkoaikavoittoon Ässistä ja nousi jääkiekon Liigan kärkipaikalle. Ässät pelasi silti kotiottelunsa aivan eri ilmeellä kuin päivää aiemmin joukkueiden kohtaamisessa Tampereella.

”Jääkiekossa sattumalla ja onnellakin on osuutensa. Nyt kiekot pomppivat meille”, kommentoi Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä.

Tamperelaisjoukkueilla oli jatkoaikavoittojen päivä, sillä Tappara kukisti kotihallissaan HPK:n 2–1. Ottelun ratkaisi Kristian Tanus, joka siirsi Daniel Lebedeffin torjuman paluukiekon HPK:n maaliin ajassa 61.40.

Liigakolmonen Tapparalle voitto oli kahdeksas peräkkäin. Hämeenlinnalaisetkaan eivät jääneet pisteittä, joten myös HPK:n vire jatkuu vahvana.

Olli Jokisen valmentama Jukurit aloitti vuoden 2022 ottelunsa 4–3-jatkoaikavoitolla Kärpistä. Oulussa mikkeliläisten sankari oli kapteeni Petrus Palmu.

Palmu ratkaisi ottelun ajassa 62.52 kiertämällä ensin oululaisten puolustuksen ja laukomalla kiekon Kärppien maalivahdin Stanislav Galimovin suojusten kautta maaliin.

”Käytin omaa taitoa. Kesti kantti pitää [kiekkoa]. Hyvä maali, ja tärkeät kaksi pistettä”, Palmu sanoi Teliatv:n haastattelussa.

Tappio oli Kärpille toinen uuden vuoden puolella, sillä keskiviikkona joukkue hävisi Ilvekselle.

Jukureilla on sen sijaan menossa hirmujakso, sillä joukkue on jäänyt viimeksi ilman pisteitä marraskuun puolivälissä. Kärppiä vastaan Jukurit on voittanut kauden kaikki ottelunsa.

Hallitseva mestarijoukkue Lukko oli sekin liekeissä, ja lauantaina kärsijäksi joutui viime kauden mestarivalmentajan Pekka Virran nykyseura SaiPa.

Seitsemännen peräkkäisen voittonsa ottanut Lukko otti lappeenrantalaisilta luulot pois jo avauserässä kolmella maalillaan. Lukko voitti lopulta 6–0.

Kierroksen ohjelma meni koronaviruspandemian kourissa uusiksi, sillä ottelut Pelicans–KooKoo, Ässät–JYP ja KalPa–Sport siirtyivät.

Liiga jatkuu ensi tiistaina ottelulla HPK–Jukurit.