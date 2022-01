Insigne siirtyy MLS-liigaan heinäkuun alussa, kun hänen sopimuksensa Napolin kanssa päättyy.

Italian jalkapallomaajoukkueen runkomiehiin viime kesän EM-kilpailuissa kuulunut hyökkääjä Lorenzo Insigne, 30, jatkaa ensi kaudella uraansa pohjois­amerikkalaisessa MLS-liigassa. Insignen uusi seura Toronto FC kertoi sopimuksesta lauantaina.

”Tämä on historiallinen ja jännittävä päivä seurallemme. Lorenzo on maailmanluokan hyökkäävä pelaaja, joka on uransa huipulla”, puheenjohtaja Bill Manning sanoi seuran sivuilla.

Insigne pelaa tällä hetkellä kotimaansa pääsarjaa Serie A:ta Napolin riveissä. Hän on pelannut Napolin paidassa kaikki kilpailut huomioiden 416 ottelua ja viimeistellyt seuralleen 114 maalia ja antanut 95 maalisyöttöä.

Insigne on allekirjoittanut Toronto FC:n kanssa nelivuotisen esisopimuksen, joka astuu voimaan heinäkuun 1. päivänä.

”Me kaikki odotamme innolla Lorenzon liittymistä miehistöömme tänä kesänä”, Toronto FC:n päävalmentaja ja urheilujohtaja Bob Bradley sanoi seuran sivuilla.

”Hänen kykynsä luoda paikkoja itselleen ja joukkuekavereilleen on erityistä. Olen seurannut häntä vuosien ajan ja tiedän hänen olevan joukkuepelaaja.”

Insigne on pelannut Italian A-maajoukkueessa 53 ottelua ja tehnyt kymmenen maalia. Hän pelasi viime kesän EM-kisoissa 512 minuuttia, mikä tekee reilut 85 minuuttia ottelua kohden. Maaleja syntyi kaksi.

Toronto FC ei julkistanut lauantaina Insignen siirron taloudellisia yksityiskohtia, mutta MLS:n verkkosivuilla kerrotaan hyökkääjän ansaitsevan kaudesta noin 15 miljoonaa dollaria eli reilut 13 miljoonaa euroa.

Urheilumedia The Athleticin toimittajan Sam Stejskalin mukaan Insignesta tulee MLS-historian kovapalkkaisin pelaaja.

”Liigamme on kasvanut pisteeseen, jossa Lorenzon kaltainen uransa huipulla oleva maailmanluokan pelaaja haluaa tulla tänne neljän seuraavan kauden ajaksi”, puheen­johtaja Manning sanoi lehdistötilaisuudessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Olette nähneet maailmanluokan pelaajien tulevan tänne ehkä hieman uransa huipun jälkeen. Nyt alatte nähdä pelaajia, jotka tulevat tänne ollessaan parhaimmillaan.”