Rokotekriittisen tennistähden karkottamispäätöstä käsitellään oikeudessa alkuperäisen aikataulun mukaan maanantaina.

Australian serbialaisyhteisö on osoittanut mieltään tennistähti Novak Djokovicin karkotuspäätöksen takia Park Hotelin ulkopuolella.

Australian hallituksen pyyntö lykätä serbialaisen tennistähti Novak Djokovicin karkottamista koskevaa valitusta ei onnistunut, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Rokotevastaisena tunnettu Djokovic, 34, oli saanut lääketieteellisen poikkeuksen takia luvan pelata Austalian avoimissa. Päätös herätti suuttumusta Australiassa, jossa on varsin tiukat koronarajoitukset.

Vaikka turnaus näytti vihreää valoa tennistähdelle, Djokovicilta evättiin pääsy Australiaan, kun hän keskiviikkona saapui Melbourneen ajatuksenaan puolustaa mestaruuttaan.

Australian sisäministeri Karen Andrews on kertonut ABC Newsin mukaan, että Djokovicille oli myönnetty viisumi, mutta raja­viranomaiset olivat todenneet, ettei hän täytä maahan­tulo­vaatimuksia täyden rokotesuojan osalta.

Rokotekielteisiä puheenvuoroja esittänyt Djokovic on vältellyt sen kommentoimista suoraan, onko ottanut rokotteen.

Djokovicin isä Srdjan Djokovic on syyttänyt Australian hallitusta poikansa joutumisesta poliittisen hyökkäyksen kohteeksi.

”He pitävät häntä vankeudessa”, isä sanoi ABC Newsin mukaan tiedotustilaisuudessa Belgradissa torstaina.

Sisäministeri Andrews toteaa, että mikään ei estä miesten maailmanykköstä lähtemästä, jos hän ei halua jatkaa tapauksen käsittelyä.

"Herra Djokovic ei ole vangittuna Australiassa, hän voi vapaasti lähteä milloin tahansa niin halutessaan, ja rajaviranomaiset auttavat siinä”, Andrews sanoi.

Australian sisäministeri Karen Andrews on sanonut rajaviranomaisten todenneen, ettei tennistähti täytä maahantulovaatimuksia.

Tennistähti on kuitenkin edelleen halukas pelaamaan Australian avoimissa. Djokovicin asianajajat ovat valittaneet Australian liittohallituksen karkotuspäätöksestä.

Valitus perustuu joulukuussa saatuun koronavirustartuntaan.

Djokovicin asianajajien mukaan serbialainen sai tartunnan 16. joulukuuta, mikä on heidän mukaansa riittävä peruste lääketieteelliseen poikkeukseen.

Australian hallitus pyysi tennistähden oikeuskäsittelyn siirtämistä keskiviikolle, mutta tapauksen tuomari Anthony Kelly ei hyväksynyt pyyntöä. Käsittely alkaa siis alkuperäisen aikataulun mukaisesti maanantaiaamuna paikallista aikaa.

The Guardianin mukaan hallituksen on mahdollista yrittää lykkäystä uudelleen Djokovicin avauspuheenvuoron jälkeen, joka on maanantaina kello 10 paikallista aikaa.

Turnauksen järjestäjät tarvitsevat tiedon Djokovicin osallistumisesta tiistaihin mennessä.

Australian avoimet alkavat 17. tammikuuta. Djokovic on miesten kaksinpelin hallitseva mestari. Jos hän pääsee pelaamaan, hän tavoittelee ennätyksellistä 21:stä grand slam -mestaruutta.

Novak Djokovic pelasi tenniksen ATP Cupissa Australiassa tammikuussa 2020.

Lakiasiantuntijat ovat varoittaneet, ettei maanantain käsittely ole tae siitä, että Djokovicin viisumi palautettaisiin ennen Australian avointen alkamista. Viisumi voidaan peruuttaa uudelleen uusilla perusteilla.

Djokovic odottaa tapauksen käsittelyä turvapaikanhakijoiden majapaikkana tunnetussa Park Hotelissa Melbournessa. Valituksessaan hän on myös pyytänyt siirtoa karuista oloistaan julkisuudessa olleesta hotellista, jotta voisi harjoitella turnausta varten.

Paikallinen serbiyhteisö on osoittanut mieltään hotellin ulkopuolella.

Serbialaistähden kannattajat ovat osoittaneet mieltään Novak Djokovicin hotellin ulkopuolella.

ABC News kertoo myös, että lauantain ja sunnuntain välisenä yönä poliisi pidätti hotellin luona kaksi ihmistä, jotka olivat maalanneet rakennuksen seinää spraymaalilla ja kiivenneet hotelliin kiinnitetylle markiisille.

Heidän uskotaan olevan osa turvapaikanhakijoita tukevaa mielenosoittajaryhmää, eivätkä he välttämättä liity Djokovicin tapaukseen.