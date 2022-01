Luisteleva lääkäri huolestui korona­rajoituksista: ”Tuntuu, että järjellinen logiikka on kadonnut ja livennyt käsistä”

Valtter Virtanen epäröi kauan EM-kisoihin lähtemistä.

Taitoluistelija Valtter Virtanen pohti pitkään, lähteekö hän lainkaan Euroopan mestaruuskisoihin Tallinnaan.

Lopulta päätös oli myönteinen. Virtanen luistelee keskiviikkona lyhytohjelmansa Tondiraban jäähallissa. Miesten vapaaohjelma on luvassa perjantai-iltana.

”Loppuun asti mietin, uskallanko lähteä. Koronapandemian takia kilpailuista on mennyt vähän maku, jos ei ole yleisöä. Ja jos saa positiivisen testituloksen, ei ole mukava jäädä kökkimään hotelliin karanteeniin, kun kotona on pieni lapsi ja siviilityöt”, Virtanen mietti alkuviikosta.

Tallinnassa ei kilpailla samanlaisessa koronakuplassa kuin viime maaliskuussa Tukholman MM-kisoissa. EM-kisoihin pääsee koronatodistuksen ja tuoreiden koronatestien kanssa jonkin verran yleisöä.

”Koska koronakupla ei ole tiukka, touhu on hasardia. Kunhan ei käy samalla tavalla kuin nuorten MM-jääkiekolle vuodenvaihteessa Kanadassa”, Virtanen sanoo viitaten pandemian takia keskeytyneeseen turnaukseen.

Virtasen huolen ymmärtää. JYPin liigajoukkueen lääkärinä hän on seurannut läheltä, kuinka koronavirustartunnat ovat vaikuttaneet myös urheiluun. JYPin otteluita on siirretty, ja joukkue oli karanteenissa maanantaihin asti.

”Viime viikko oli stressaava, kun on jouduttu miettimään, onko turvallista pelata.”

Virtanen kummastelee koronarajoituksia, kun liikuntapaikkoja ja -tiloja suljetaan, vaikka harrastaminen olisi hänestä monessa paikassa turvallista toteuttaa.

”Tuntuu, että järjellinen logiikka on kadonnut ja livennyt käsistä. Rajoituksissa on paljon poliittista sirkusta. Liikuntapaikkojen sulkemisella voi olla kauaskantoisia seurauksia. Monet ovat jo lopettaneet harrastamisen.”

”Nyt kun on ammatti ja perhe, elämästä on loppunut kiire ja voi harjoitella ilman häiriötekijöitä”, Valtter Virtanen sanoo.

Virtasen päätyö on lääkäriasemalla Jyväskylässä. Pesti JYPissä on siis hänelle sivutoimi.

”Kokemus on ollut hieno, vaikka olen toistaiseksi ollut vain runkosarjan peleissä. Näkee muutakin kuin taitoluistelua”, Virtanen kertoo.

Lokakuussa Finlandia Trophyssa Virtasen kisamusiikki alkoi soida väärästä kohdasta, mikä sotki hänen luisteluaan. Kun Virtanen meni seuraavalla viikolla JYPin otteluun, joukkueen valmennusjohto kyseli puolivakavissaan, mitä ihmeen musiikkia hänelle soitettiin.

”Se oli hauska huomautus ja osoitti, että joukkueen fiilis on erilainen kuin yksilöurheilussa. Tykkään olla osa joukkuetta.”

JYPin lääkäriksi Virtanen joutui vähän vahingossa, kun joukkueen pitkäaikainen lääkäri lopetti.

”Tuttava kysyi, tiedänkö ketään, joka olisi halukas JYPin lääkäriksi. Sanoin, että en tiedä mutta olen itse kiinnostunut.”

Joulukuussa Virtanen voitti kuudennen Suomen mestaruutensa. EM-kisoissa hän kilpailee jo kahdeksatta kertaa. Parhaimmillaan hän ollut 18:s vuonna 2015.

Tallinnassa Virtasen tavoitteena on luistella mahdollisemman hyvin ja parantaa henkilökohtaisia pisteitään.

Pekingin olympiakisoihin hänellä ei ole enää mahdollisuuksia. EM-kisoissa ei jaeta olympiapaikkoja.

”Teknisesti olen omalla tasollani ja esittäminen on kypsynyt. Elämästäni on loppunut kiire, kun minulla on ammatti ja perhe”, 34-vuotias Virtanen sanoo.

” ”En tiedä, ovatko nämä viimeiset EM-kisani. Moni asia vaikuttaa jatkamiseen.”

Taitoluistelijana Virtanen on peräänantamaton sisupussi, vaikka olympiaunelma ei uralla toteudukaan. Hän viettää edelleen viikon kuukaudessa Oberstdorfissa ammattimaisissa harjoitusoloissa.

Kilpailemista Virtanen aikoo jatkaa ainakin tämän kauden, ellei pitempäänkin.

”Ei ole järkeä lopettaa kautta EM-kisoihin. Eri asia sitten on, miten kautta voidaan koronan takia jatkaa vai loppuuko kausi sen takia kokonaan. Kevään MM-kisoista ei voi vielä sanoa mitään.”

Vuonna 2023 Euroopan mestaruuskisat järjestetään Helsingissä. Virtanen voi hyvinkin jatkaa sinne asti, kun seuraaja ei ole heti näkyvissä. Vuosien 2019 ja 2020 Suomen mestari Roman Galay on ollut pitkään sivussa jalkavamman takia.

”En tiedä, ovatko nämä viimeiset EM-kisani. Moni asia vaikuttaa jatkamiseen. Tuntuu, että saan koko ajan uusia elämyksiä ja voin treenata ilman häiriötekijöitä”, Virtanen sanoo.

Taitoluistelun EM-kisat alkavat Tallinnassa keskiviikkona miesten lyhytohjelmalla. Yle Areena klo 11.20.