Klassinen hiihtokeli tai autiomaan hiekkaa ladulla – Tällaista on Pekingin olympia­lumilla

Kaksi vuotta jatkunut koronaepidemia perui viime vuoden maailmancupin kisat Pekingin olympialaduilla, joten kukaan huippuhiihtäjä ei ole päässyt niitä testaamaan.

Pekingin olympialadut Zhangjiakoussa on sijoitettu varsin tiiviille alueelle. Kuva on joulukuulta.

SELKEÄ Pakkassää sekä fyysisesti vaativa ja junarataa muistuttava latu. Klassiset olosuhteet maastohiihtoon perinteisellä hiihtotavalla.

Tällaista on todennäköisesti odotettavissa, kun Iivo Niskanen starttaa perjantaina 11. helmikuuta Pekingin olympialaisissa päämatkalleen 15 kilometrin kisaan Zhangjiakoun hiihtokeskuksessa.

Jos kaikki sujuu hyvin, olympialadut eroavat vanhan ajan olosuhteista oikeastaan vain siinä, että Zhangjiakoussa kilpaillaan tekolumella. Mutta niin tehdään myös kaikissa muissa arvokisoissa, koska näin varmistetaan lumen riittävyys.

Pekingin olympialaduilla on kuitenkin erityinen piirre: kaksi vuotta jatkunut koronaepidemia perui esikisat ja viime vuoden maailmancupin kisat, joten kukaan huippuhiihtäjistä ei ole päässyt testaamaan niitä.

Siksi Vuokatissa kehitettiin jopa hiihtosimulaattori, jonka avulla hiihtäjät pääsivät tutustumaan osaan kisaladuista.

Talven aikana Zhangjiakoussa on käynyt Suomesta hiihdon ja ampumahiihdon asiantuntijoita tutustumassa olosuhteisiin ja hakemassa tietoa.

Muun muassa tämä tiedetään: ilman lämpötila vaihtelee yön –15 asteen pakkasesta päivän +5 asteeseen, mutta lämpimämpääkin voi olla, jos on tyyntä.

”Zhangjiakou on Pohjois-Afrikan leveysasteilla, jossa aurinko porottaa vankasti. Toisaalta pääilmavirtaus Siperiasta on pirun viileä”, kahdesti talven aikana olympialatuihin tutustunut Teemu Lemmettylä sanoo.

Lunta tuskin kisojen aikana paljoa sataa, joten pakkasen kovettama ja tykkilumesta tehty rata kestää kulutusta. Se on myös liukas hiihtää kovallakin pakkasella.

”Suuri osa urheilijoista toivoo, että latu on kuin rautatie, joka säilyy ehjänä ensimmäisestä viimeiseen hiihtäjään.”

Latu voi olla juuri sellainen miesten 15 kilometrin kisassa, joka hiihdetään tällä tietoa kahtena 7,5 kilometrin lenkkinä.

Samalla radalla hiihdetään myös olympialaisten päätöspäivänä naisten 30 kilometriä, yksi Krista Pärmäkosken päämatkoista.

Korkeuseroa koko radalla on 87 metriä ja suurimmassa nousussa 45 metriä. Lenkin alkupuolisko on nousuvoittoinen. Pääosin loivapiirteinen työpätkä kestää lähes kymmenen minuuttia.

Toisaalta jyrkkyyttäkin löytyy sen verran, että ilman pitoja ei voi matkaan lähteä missään olosuhteissa.

”Alku korostuu hyvässä ja pahassa, se pitää hiihtää tarkasti. On hiihdettävä riittävän lujaa, mutta toista kierrosta ei saa tuhota. On oltava taktisesti hereillä”, Lemmettylä arvioi miesten 15 kilometrin kisaa.

Hänen mukaansa olympialadut ovat vaativia etenkin kun ne sijaitsevat korkeassa ilmanalassa 1 700 metrin korkeudessa.

Lepojaksoja ei ole liiemmin tarjolla. Raskaat ladut sopivat hyvin esimerkiksi Niskasen sisaruksille.

”Teknisesti vaativia laskuja ei ole. Nekin tullaan alas hiihtämällä, ei tarvitse olla mikään [alppihiihtäjä Kalle] Palander. Lisäksi välipätkät pitää jaksaa vetää vauhdilla.”

Pekingin olympialadut muistuttavat Etelä-Korean Pyeongchangin vuoden 2018 olosuhteita, joissa Krista Pärmäkoski hiihti kolme olympiamitalia.

Yllätyksen hiihtäjille ja huoltojoukoille voisi aiheuttaa lumisade. Sellaisia olosuhteita ei ole päässyt testaamaan kukaan. Pyryn mahdollisuus on kuitenkin vähäinen.

”Mittaushistoriassa on vuosia, jolloin kertymä on tasan nolla senttiä kisojen aikana. Vuonna 2018 lunta tuli yhtenä päivänä 22 senttiä, ja se on ennätys.”

Huoltoryhmän työtä voi sotkea myös kova tuuli, joka voi pöllyttää ladulle irtolunta. Vähäisistä testausmahdollisuuksista johtuen uutta tietoa saadaan koko kisojen ajan esimerkiksi siitä, miten olosuhteet muuttuvat päivän aikana.

Oudoin yllätys olisi Gobin autiomaasta puhaltava hiekkamyrsky. Se toisi hiekkaa laduille samaan tapaan kuin Suomeen tuli viime talvena hiekkaa Saharasta. Tuuli voi kuljettaa hiekkaa myös teiltä ja avoimilta laduilta.

Lemmettylän mukaan viime talvena Zhangjiakoussa oli varsin paha hiekkaongelma, mutta tavallisesti ilmiötä havaitaan enemmän keväällä. Hän ei ottaisi siitä liikaa stressiä.

”Tilanne on samanlainen kuin Pyeongchangissa vuonna 2018. Tuulisilla jaksoilla hiekkaa tulee laduille, ja auringon vaikutus voi tehostaa tilannetta. Ongelma ei ole kuitenkaan sellainen kuin esimerkiksi viime kesänä puhuttiin.”

Lemmettylä onkin vakuuttunut, että ladut ovat Kiinassa arvokisojen vaatimassa kunnossa. Niin ovat myös huoltojoukkojen tilat.

”Pyeongchangissa vuonna 2018 haasteena oli välillä lämmityksen puute, mutta täällä kaikki on ollut viimeisen päälle ja ajan tasalla. Ei mitään moitteen sijaa: tilat ovat isot, lämmitetyt, uudet, siistit ja puhtaat.”

