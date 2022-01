Saarisen kärkihaastaja Emmi Peltonen joutui vetäytymään Tallinnan kisoista nilkkavamman takia.

Taitoluistelija Jenni Saarinen matkaa tämän viikon EM-kisoihin Tallinnaan piinkovana olympiaehdokkaana, mutta uuden vuoden hän on aloittanut elämällä "päivän kerrallaan".

Saarinen, 22, pääsi virittämään EM-kuntoaan harjoitusjäälle vasta reilu viikko sitten, sillä Kooveen luistelija sairastui joulukuun SM-kisojen jälkeen flunssaan ja sitä seuranneeseen norovirukseen.

”Kaiken sairastelun jälkeen on pitänyt mennä päivä kerrallaan ja kerätä voimia. Treenit ovat kuitenkin lähteneet sujumaan ihan mukavasti, ja EM-kisoihin lähden hyvillä mielin”, kolmatta kertaa aikuisten arvokisoihin osallistuva Saarinen kertoi viime viikolla Taitoluisteluliiton etätiedotustilaisuudessa.

Ennen joulua Saarinen antoi Suomen mestaruudellaan vahvan kisanäytön, mikä nosti odotuksia myös arvokisajäille.

”Lyhytohjelmani on toiminut todella hyvin tällä kaudella. Se on hyvin rakennettu, ja olen saanut sillä monia hyviä kisasuorituksia. Vapaaohjelman kanssa on ollut vähän vuoristorataa koko kauden, mutta SM-kisojen suoritus oli selkeä steppi eteenpäin. Luottoa on, että se jossain kohtaa vielä sieltä tulee”, Saarinen sanoi.

Saksan Oberstdorfissa reilun vuoden ajan harjoitellut Saarinen sijoittui kaksi vuotta sitten EM-debyytissään sijalle 33 ja viime vuoden MM-kisoissa 24:nneksi.

"Ensimmäisistä EM-kisoistani opin, että turha yrittäminen pitää saada pois. Pitää vain luottaa omaan luisteluun. Sillä ei ole väliä, mitä ympärillä tapahtuu.”

Sunnuntaina Saarisen unelma Pekingin olympialaisista silottui entisestään, kun Saarisen kärkihaastajana pidetty Emmi Peltonen joutui vetäytymään EM-jäiltä pitkittyneen nilkkavammansa takia.

Taitoluisteluliitto nimesi Peltosen tilalle Tallinnaan SM-kisojen nelosen Oona Ounasvuoren, joka tuskin pystyy haastamaan Saarista olympianäytöissä.

Saarisen olympiaosakkeet olivat jo ennestään vahvat, sillä hän saavutti Suomelle olympialaisten maapaikan omalla MM-kisasijoituksellaan.

"Se mihin voi vaikuttaa, on oma suoritus. Kaikki muu on sitten oikeastaan muiden käsissä. Jos paikka tulee, se tulee. Jos ei, niin elämä jatkuu”, Saarinen toppuutteli olympiaspekulaatioita ennen tietoa Peltosen vetäytymisestä.

Pyeongchangin olympialaisissa neljä vuotta sitten luistellut Peltonen oli luonnollisesti pettynyt EM-vetäytymiseen ja olympiaunelman karkaamiseen.

"Se on musertavaa ja sydäntäsärkevää hyväksyä. Surettaa, että jalkani rajat tulivat vastaan juuri ennen EM-kisoja ja olympiapäätöksiä”, Peltonen kirjoitti Instagram-tilillään.

Suomen jäätanssiparin Juulia Turkkilan ja Matthias Versluisin olympiamatka varmistui jo joulukuussa, ja Tallinnan EM-kisat ovat kaksikolle tärkeä välietappi ennen viiden renkaan kisoja.

Parin tavoitteena on kirkastaa etelänaapurissa kolmen vuoden takaisten EM-kisojen 11. sijaansa.

Turkkilan ja Versluisin syyskausi sujui vahvassa nousukiidossa.

"Eri kisojen tuloksia on vaikeaa vertailla keskenään, mutta suorituksemme kyllä kasvoivat syksyllä. Hyvä työnteko on johtanut hyviin tuloksiin”, Versluis sanoi.

"Itseluottamus ja suoritusvarmuus ovat kasvaneet selkeästi alkukaudesta. On ollut hyvä meno läpi syksyn”, Turkkila jatkoi.

Keskiviikkona alkavissa EM-kisoissa nähdään suomalaisurheilijoita jokaisessa neljässä sarjassa.

Miesten yksinluistelussa Valtter Virtanen osallistuu jo kahdeksansiin EM-kisoihinsa. Suomella on 39 vuoden tauon jälkeen edustus myös EM-kisojen pariluistelussa, jossa Suomen värejä kantavat Milania Väänänen ja Mikhail Akulov.