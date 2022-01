Columbuksen suomalaispyssy hakee yhä maalivirettään marras–joulukuun poissaolonsa jäljiltä.

Washington

Uusi vuosi ei ole tuonut Patrik Laineelle vielä yhtään osumaa. Columbus Blue Jacketsin hyökkääjä on jäänyt maalitta kaikissa neljässä ottelussa tammikuussa.

Kaukalon ulkopuolella Laineen suoritukset on huomioitu. Laadukkaasta urheilujournalismistaan tunnettu yhdysvaltalainen The Athletic rankkasi hänet viikonloppuna NHL:n parhaiten pukeutuvaksi yksilöksi.

Perusteluina oli kaksi vaatekertaa.

Säihkyvä punamusta puku yllään ja musta cowboyhattu päässään Laine toi mieleen James Bondin, arvioivat sekä The Athletic että joukkuetoveri Max Domi. Jonkun toisen mielestä asua olisi saattanut pitää yliampuvana verrattuna 007:n ajattomaan eleganssiin.

Laine käänsi päitä myös hillitymmällä mutta yhtä lailla leikkisällä täysvihreällä pukukokonaisuudellaan, jonka kruunasivat vihreä pipo ja vihreät aurinkolasit.

”Kutsukaa häntä Piparminttu-Pipsaksi [Peppermint Patty]”, kommentoi Blue Jackets seuran Twitter-tilillä.

Laine oli välillä pudonnut The Athleticin tiiviisti päivittyvältä listalta. Hän kävi saman muotiseurannan ykkösenä lokakuussa.

Tällä kertaa listalla Laineen edellä oli tosin kokonainen joukkue, joka saapui kaikkien aikojen kylmimpään talviklassikkoon Minnesota Wildia vastaan rantakuteissa. Kerran kaudessa järjestettävän ulkoilmaottelun pelipaikalla Minneapolisissa oli yli 20 celsiusastetta pakkasta.

PATRIK Laine palasi kaukaloon lähes kahden kuukauden loukkaantumisen jälkeen joulukuun lopussa. Hän osui heti ensimmäisessä ottelussaan tauon jälkeen ja on viime kierrosten maalittomuudesta huolimatta lähes piste per peli -tahdissa. Hänellä on kauden 14 ottelustaan tehot 4+8=12.

Columbus kaipaa kipeästi Laineen maalivireen löytymistä, sillä pudotuspelisijat uhkaavat karata joukkueelta, jolta ei tosin ole odotettukaan paljon.