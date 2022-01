Jääkiekon kevään MM-turnaukseen on myyty pääsylippuja reilusti yli kymmenellä miljoonalla eurolla, mutta Tampereen päänäyttämö seisoo tyhjillään.

Leijonat pelaa ottelunsa Tampereella ja muun muassa Kanada ja Venäjä Helsingissä, mutta lipunmyynti seisoo ja koronaviruksen omikron-muunnos pitää Suomea tiukassa otteessaan.

Suomen MM-turnauksen alkuun on melko tarkalleen neljä kuukautta ja kaikki näyttäisi erittäin hyvältä ilman omikronia.

Tampereen Nokia-areena avattiin joulukuun alussa, mutta muutama viikko avaamisen jälkeen ovet lyötiin katsojilta kiinni koronarajoitusten takia.

”Emme ole suoranaisesti omikroniin keskittyneet Jonkun aikaa on otettu huomioon, millainen on koronatilanne ja millainen se voi olla. Kukaan ei tiedä, millainen se on silloin”, MM-turnauksen pääsihteeri Heikki Hietanen sanoo HS:lle.

”Ollaan varauduttu tekemään muutama skenaario, mutta ennustehan on, että omikron menisi alta pois. Tulevaisuudesta ei koskaan tiedä.”

Varautumiset ovat siltä väliltä, että kisat pelataan normaalisti täysille katsomoille ja toinen ääripää on Riian malli, jossa pelattiin ilman yleisöä lukuun ottamatta viimeisiä pelejä.

”Itse en usko, että tilanne olisi niin huono toukokuun lopussa”, Hietanen sanoo.

Yleisötapahtumat sulkeutuivat vuodenvaihteessa nopeasti.

Tapaninpäivänä osaan Liigan otteluita ei saanut enää ottaa yleisöä ja 28. joulukuuta kaikki hallit sulkivat ovensa suurelta yleisöltä.

Enää yleisöä pääsi joihinkin ravintolapaikkoihin.

Tammikuun puoliväli lähestyy, eikä tapahtumien avaaminen ole kalenteriin merkittynä.

”Väärin olisi sanoa, ettei huolestuta. Totta kai huolestuttaa, mutta eri skenaarioiden mukaan valmistellaan kisoja. Ykkösvaihtoehto on pelata yleisön edessä.”

Kun lipunmyynti avautui ja Suomen ottelut tulivat myyntiin, kävi kauppa erittäin vilkkaasti.

MM-turnauksen pääsihteeri Heikki Hietanen myöntää olevansa hieman huolestunut vallitsevasta rajoitustilanteesta. Kuva Tampereen areenan esittelytilaisuudesta marraskuulta.

Kaikki saatavilla olleet liput Leijonien peleihin myytiin loppuun paketteina eli jokaiseen otteluun sisältyy joku toinenkin peli. Myös puolivälierät, välierät ja mitaliottelut ovat myyty täyteen.

Lisää lippuja vapautuu vielä kansainvälisestä kiintiöstä, kun muun muassa median tarvitsemat tilat on rakennettu.

Keskitalvi ja omikron hiljensivät lipunmyynnin, eikä Helsingissä pelattava alkulohko ole päässyt missään vaiheessa kunnolla vauhtiin.

”Helsingin ongelma on, että joukkueet ovat ulkomaalaisia ja on ollut hirveän paljon kyselyitä, pääseekö maahan ja millä ehdoilla pääsee.”

Hartwall-areenassa pelaavat muun muassa Kanada ja Venäjä. Matkailu Venäjältä Suomeen on tällä hetkellä lähes umpijäässä.

Pahin skenaario olisi tyhjissä areenoissa pelaaminen, mutta siihen Hietanen ei halua uskoa.

”Siinä tapauksessa, että kisat pelataan ilman yleisöä me totta kai palautamme lippurahat.”

Järjestäjällä on vakuutus, joka korvaisi pahimman tilanteen iskiessä, mutta korvaukset eivät kattaisi täysimääräisesti kaikkea.

Hietanen korostaa, ettei yhteiskuntaa voi pitää kiinni loputtomiin ja siksi hän uskoo peleihin yleisön edessä.

MM-turnaus ei ole pelkkää pääsylippujen myymistä ja sisään tulevan rahan laskemista, vaan myös pitkä lista kuluja.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on myynyt MM-kisojen tv- ja markkinointioikeudet Infrontille. Pääsyliput jäävät järjestäjälle oikeastaan ainoaksi tulolähteeksi.

Kisajärjestäjälle lankeavat melkein kaikki kulut ja lista on pitkä: kaikki joukkueisiin liittyvät menot kuten majoitukset, ruoat, erotuomarit, vieraat, kansainvälinen kongressi, areenavuokrat.

Tappara ja Ilves-ottivat yhteen Nokia-areena avausotteluissa joulukuun alussa.

Lisäksi tulevat mediatilojen rakentamiset, tietoliikenneyhteydet ja 1 300 vapaaehtoisen vaatetus- ja ruokamenot.

”Rakentamisiin ylipäätään menee miljoonia ja kuljetukset ovat iso osa. Samoin iso kustannus on turvallisuus ja järjestyksenvalvonta.”

”Vielä ei voida sanoa, että tehtäisiin suurta voittoa ennen kuin tiedetään kaikki kulut, jotka ovat vähän yli 20 miljoonaa. Kaikki riippuu siitä, millaisina kisat toteutuvat.”

Tapparan ja Ilveksen loppuunmyydyissä Nokia-areenan ensimmäisissä otteluissa järjestelyryhmä sai koeponnistaa areenan toimivuuden täytenä.

Tulos oli, että kaikki sujui melko hyvin.

Lisää infoa tulee tammikuun lopussa, kun IIHF:n ja Infrontin edustajat tekevät turnauspaikoilla katsastusta. Silloin selvää, mitä paikkoja voisi vielä tulla myyntiin.

Televisiostudiot vaativat omat tilansa ja näillä näkymin Tampereella on suunnitelmat useille studioille.

Kun helmikuussa tulevat irtoliput myyntiin, Hietanen uskoo kaupan vilkastuvan myös ulkomailla.

”Odotusarvot ovat korkeat.”

Tähän mennessä hintahaitari on liikkunut Helsingin 15 euron paketista yli 200 euroon.

Esimerkiksi Kanadan ja Venäjän kohtaamista pääsee seuraamaan halvimmillaan 74 euron paketilla, jolloin lippuun sisältyvät ottelut Slovakia–Sveitsi ja Saksa–Tanska.

Tampereella USA–Tšekki-pelin halvin paketti on 44 euroa ja lippu sisältää myös kamppailun Valko-Venäjä–Britannia.

”Uskon, että lipunmyynti vilkastuu ja sumuinen kuva koronanäkymistä kirkastuu.”

Jääkiekon MM-turnaus Tampereella ja Helsingissä 13.5.-29.5. 2022.