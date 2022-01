C8-fluorivoide on kielletty Kansainvälisen hiihtoliiton FIsin alaisissa kilpailuissa.

Useat Norjan ja Ruotsin olympialaisiin valmistautuvat hiihtäjät osallistuivat viikonloppuna Scandinavian Cup -hiihtokilpailuihin Falunissa. Nyt on ilmennyt, että kilpailuissa on käytetty kiellettyjä fluorivoiteita, kertoo Norjan yleisradioyhtiö

NRK

.

Kilpailu oli Kansainvälisen hiihtoliiton (Fis) alainen, maailmancupin alapuolella oleva kisa. Fisin kilpailujohtaja Pierre Mignerey vahvistaa NRK:lle, että asia on hänen tiedossaan ja että siitä keskustellaan ”korkeimmalla tasolla”.

Kilpailuihin osallistuivat muun muassa Ruotsin olympiajoukkueeseen kuuluvat Maja Dahlqvist, Jonna Sundling ja William Poromaa sekä Norjan Håvard Solås Taugbøl. Lisäksi mukana oli useita nuoria lupauksia.

Kyse on C8-fluorivoiteesta, joka on ympäristölle haitallinen. Sen käyttö ja myynti ovat kiellettyjä Euroopan unionin alueella, ja Fis on kieltänyt sen kilpailuissaan. Sen sijaan C6-fluorivoidetta, jossa on puhdistettua fluoria, saa käyttää kilpailuissa.

”Raporttien mukaan oli huhuja ja että nämä huhut on vahvistettu. Jotkut ovat myöntäneet, että he ovat käyttäneet C8-tuotteita. Mutta miten ja miksi he ovat käyttäneet, sitä ei ole mainittu raportissa”, Mignerey sanoo NRK:lle.

Mignerey ei mainitse, ketkä ovat huijauksen takana, mutta hän korostaa, että kyse on huijauksesta.

Kilpailun tuomariston puheenjohtaja Erland Husom kertoo NRK:lle, että hän sai useita vihjeitä useilta eri joukkueilta C8-fluorivoiteen käytöstä. Kyse oli lauantain perinteisen hiihtotavan 10 ja 15 kilometrin kilpailuista.

”Emme kuitenkaan nähneet tätä omin silmin”, Husom kertoo.

Falunin kisoissa oli käytännössä vain norjalaisia ja ruotsalaisia hiihtäjiä sekä muutama virolainen hiihtäjä. Suomalaishiihtäjät olivat SM-kisoissa.

Kielletyn fluorivoiteen käytön todentaminen on vaikeaa, sillä kiellon pikatestaamiseen tarkoitettuja laitteita ei juuri ole.

Lisäksi esimerkiksi Suomen hiihtomaajoukkueen voitelupäällikkö Mika Venäläinen kertoi viime kesäkuussa HS:lle, että niin sanotusti vanhassa varastossa olevat voiteet voisi käyttää loppuun kauden aikana.

””Kyllä meillä niitä on, mutta se on miettimisen paikka, että niitä olisi vielä tärkeimmässä paikassa. Täytyy olla säästeliäs”, Venäläinen totesi viitaten Pekingin olympialaisiin.