Der Spiegel skannasi Djokovicin koronatestin qr-koodin. Tulos vaihtui toisella kertaa.

Novak Djokovic on harjoitellut kuluvan viikon ajan Australiassa.

Tenniksen maailmanlistan ykköspelaajan, serbialaisen Novak Djokovicin osallistuminen ensi maanantaina alkavaan Australian avoimeen tennisturnaukseen on yhä hämärän peitossa.

Australian hallituksen maahanmuuttoasioista vastaavan ministerin Alex Hawken piti viimeistään keskiviikkona päättää, käyttääkö hän veto-oikeuttaan ja kumoaa oikeuden päätöksen Djokovicin viisumin hyväksymisestä ja osallistumisesta turnaukseen. Päätöstä ei kuitenkaan kuulunut.

Hawken tiedottaja sanoi, että ministeri tarvitsee lisää aikaa Djokovicin todisteiden käsittelyyn, kertoo muun muassa australialainen News.com.au.

Lisää epäilyksiä Djokovicin tappioksi nostattaa saksalainen Der Spiegel, joka otsikoi juttunsa: ”Oliko positiivisen pcr-testin tulokset manipuloitu?”

Rokotekriittisen Djokovicin Australiaan saapumisen kulmakivi on se, että hänen testituloksensa oli positiivinen 16. joulukuuta ja siten hänellä olisi lääketieteellinen poikkeus, joka sallisi maahan saapumisen.

Der Spiegel on tutkinut Djokovicin koronatestien dokumentteja. Ensimmäinen kummallisuus lehden mukaan on se, että qr-koodi antaa ensin testitulokseksi negatiivisen. Runsasta tuntia myöhemmin tulos on positiivinen. Der Spiegel teki koodin skannaukset viime maanantaina.

Lisäksi Der Spiegel hämmästelee testin järjestysnumeroa. Se on 50 000 numeroa suurempi kuin 22. joulukuuta annettu negatiivinen testitulos. Kaiken lisäksi 22.–26. joulukuuta välisenä aikana Serbiassa otettiin juuri 50 000 testiä.

Der Spiegelin haastatteleman saksalaisen asiantuntijan mukaan todennäköisempää olisi se, että Djokovic olisi antanut positiivisen testituloksen vasta 26. joulukuuta.

Der Spiegel ei saanut löydöksiinsä vastauksia Djokovicin edustajilta.