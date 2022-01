Australian maahanmuuttoministerin piti viimeistään keskiviikkona päättää, käyttääkö hän veto-oikeuttaan ja kumoaa oikeuden päätöksen Djokovicin viisumin hyväksymisestä ja osallistumisesta turnaukseen.

Tenniksen maailmanlistan ykköspelaaja Novak Djokovic arvottiin Australian avoimissa pelaamaan ensimmäisellä kierroksella maanmiestään Miomir Kecmanovicia vastaan. Mutta samaan aikaan Australian maahanmuuttoministeri Alex Hawke pohtii vielä pitäisikö Djokovicin viisumi peruuttaa.

Hawken piti viimeistään keskiviikkona päättää, käyttääkö hän veto-oikeuttaan ja kumoaa oikeuden päätöksen Djokovicin viisumin hyväksymisestä ja osallistumisesta turnaukseen. Päätöstä ei kuitenkaan kuulunut.

Djokovicin viisumi peruutettiin hänen saapuessaan maahan, koska häntä ei ole rokotettu koronavirusta vastaan, mutta Djokovic voitti oikeudessa vetoomuksensa viisuminsa puolesta.

Maailmanlistan ykkönen Djokovic on turnauksen ykkössijoitettu ja puolustava mestari, joka tavoittelee Melbourne Parkissa ennätyksellistä 21:nnettä Grand Slam -turnausvoittoa.

Djokovicin sijoittaminen turnauskaavioon on merkki siitä, että Australian avointen järjestäjät pitävät Djokovicin pelaamista turnauksessa selvänä asiana.

Lisää epäilyksiä Djokovicin tappioksi nostatti saksalainen Der Spiegel, joka otsikoi juttunsa: ”Oliko positiivisen pcr-testin tulokset manipuloitu?”

Der Spiegel on tutkinut Djokovicin koronatestien dokumentteja. Ensimmäinen kummallisuus lehden mukaan on se, että qr-koodi antaa ensin testitulokseksi negatiivisen. Runsasta tuntia myöhemmin tulos on positiivinen. Der Spiegel teki koodin skannaukset viime maanantaina.

Lisäksi Der Spiegel hämmästelee testin järjestysnumeroa. Se on 50 000 numeroa suurempi kuin 22. joulukuuta annettu negatiivinen testitulos. Kaiken lisäksi 22.–26. joulukuuta välisenä aikana Serbiassa otettiin juuri 50 000 testiä.