Osallistujamaat pelkäävät Kiinan vakoilu­operaatiota Pekingin olympialaisissa – Suomen joukkueella on selvitys tekeillä tieto­turvasta

Britannia ja Hollanti kehottavat urheilijoitaan jättämään henkilökohtaiset puhelimensa kotiin kisojen ajaksi.

Britannian olympiakomitea tarjoaa urheilijoilleen väliaikaisia puhelimia Pekingin talviolympialaisten ajaksi, koska se pelkää Kiinan viranomaisten vakoilevan joukkueen jäseniä, The Guardian uutisoi.

Suomen Olympiakomitea selvittää tällä hetkellä, millaisia tietoturvatoimenpiteitä joukkueella pitäisi olla valmiina ennen matkaa olympialaisiin.

”Tämä teema on noussut eri maissa esille. Tilanne on tällä hetkellä se, että olemme pyytäneet lausuntoja muutamilta tahoilta tilanteesta ja teemme valtionhallinnon viranomaisten kanssa yhteistyötä. Emme ole vielä antaneet ohjeistusta kenellekään, mutta selvitystyö on käynnissä, että minkälaisen ohjeistuksen annamme”, Olympiakomitean viestintäpäällikkö Mika Noronen sanoi Helsingin Sanomille.

”Ensimmäiset ryhmät lähtevät parin viikon päästä, ja uskon, että meillä on muutaman päivän sisällä valmiina ohjeistus.”

Norosen mukaan Olympiakomitea on pyytänyt apua Kyberturvallisuuskeskuksesta ja myös Suomen suurlähetystöstä Pekingissä.

Britanniassa epäillään, että kiinalaiset asentaisivat urheilijoiden omiin puhelimiin vakoiluohjelmia ja kalastaisivat näin henkilökohtaisia tietoja sekä pystyisivät tarkkailemaan laitteen käyttöä jatkossakin.

Oman puhelimen mukaan ottamista ei ole kuitenkaan kielletty.

”Olemme antaneet urheilijoille ja taustajoukoille ohjeistuksen, jonka avulla he voivat tehdä päätöksensä”, Britannian olympiakomitean edustaja kommentoi The Guardianille.

Myös Hollannin olympiakomitea suosittelee urheilijoitaan jättämään puhelimet ja kannettavat tietokoneet kotiin. Hekin saavat mukaansa väliaikaiset laitteet, jotka tuhotaan kisareissun jälkeen.

”Kyberturvallisuuden merkitys on kasvanut viime vuosina, mutta Kiina on sulkenut internetinsä kokonaan, joten tämä on täysin uniikki tilanne”, Hollannin olympiakomitean edustaja Geert Slot sanoi.

Kiina sallii ulkomaalaisille urheilijoille ja toimittajille poikkeusluvan käyttää Twitteriä ja Facebookia kisojen aikana.