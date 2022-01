Australian uutis­ankkureiden keskustelu Novak Djokovicista vuoti julkisuuteen: ”Hän on valehteleva, luihu paskiainen”

Nyt tv-yhtiö tutkii, kuka vuoti yksityisen keskustelun sosiaaliseen mediaan.

Australialaisen Channel 7:n suosittujen uutisankkureiden Rebecca Maddernin ja Mike Amorin keskustelu Novak Djokovicista on vuotanut julkisuuteen. Noin 90 sekunnin mittaisella videolla kaksikko ruotii kovin sanoin tennistähteä, jonka viisumiasia on yhä kesken.

Djokovicin viisumi peruttiin, kun hän saapui Australiaan, mutta oikeuskäsittelyn jälkeen hän sai luvan pysyä maassa ja pelata Australian avoimessa turnauksessa. Maahanmuutosta vastaava ministeri Alex Hawke edelleen pohtii, käyttääkö hän veto-oikeuttaan.

Videolla Maddern ja Amor keskustelevat juuri ennen lähetyksen alkamista.

”Novak Djokovic on valehteleva, luihu paskiainen, Maddern toteaa.

”Kyllä, hän on paskiainen”, Amor vastaa.

”Katsoo asiaa miltä tahansa kantilta, on sääli, että monet tukevat häntä. Mennä nyt ulos, kun on todettu koronapositiiviseksi... No, en usko, että hän edes oli positiivinen”, Maddern sanoo.

”Selitykset ovat potaskaa ja sitten hän jää kiinni omista valheistaan. Niinhän siinä tapahtui, eikö niin? ”, Amor toteaa.

Kaksikko epäilee keskustelussaan myös muun muassa Djokovicin matkustusilmoituksen todenperäisyyttä.

”Luulen, että hän selviää tästä”, Amor toteaa.

Channel 7:n uutisten johtaja Craig McPherson toteaa Australian Skynewsille, että tutkimukset ovat menossa, kuka vuoti videon.

”Luvattomalla videolla on kahden kollegan yksityinen keskustelu”, McPherson sanoo.

Myös kanavan toimitusjohtaja Lewis Martin toteaa, että videon vuotaminen julkisuuteen on pettymys ja että se on laittomasti tallennettu.

”Olen puhunut Becin [Rebecca Maddern] kanssa, ja hän on erittäin anteeksipyytävä, mutta loppujen lopuksi kyse oli yksityisestä keskustelusta”, Martin sanoo.

Skynewsin mukaan videon vuotaja ei ole Channel 7:n työntekijä, vaan todennäköisesti tekstityspalvelussa työskentelevä henkilö.