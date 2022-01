Byramin kerrotaan saaneen jo kolme aivotärähdystä nuorella NHL-urallaan.

NHL:n Colorado Avalanchessa pelaava huippulupaus Bowen Byram, 20, on joutunut jäämään sivuun joukkueensa toiminnasta jatkuvien aivotärähdysoireiden vuoksi, Sportsnet kirjoittaa.

Asiasta kertoi julkisuuteen Byramin isä Shawn, jota haastatteli paikallinen jääkiekkomedia Colorado Hockey Now.

Bowen Byram oli soittanut vanhemmilleen ennen keskiviikon ottelua Nashville Predatorsia vastaan ja ilmoittanut surkeasta tilanteestaan.

”En pysty tähän. En pysty pelaamaan, kun minusta tuntuu tältä”, hän oli sanonut.

Byramille myönnettiin lepovuoro ottelusta ja seura selitti hänen poissaoloaan ”henkilökohtaisilla syillä”.

Useiden lähteiden mukaan nuori puolustaja on kärsinyt jo kolme aivotärähdystä tehtyään NHL-debyyttinsä vasta viime kaudella.

”Meistä kaikista tuntuu, että tämä on nyt selvitettävä kunnolla. Yritämme tutkia asiaa ja tehdä kotiläksymme mahdollisimman hyvin”, Shawn Byram sanoi Colorado Hockey Now’lle.

”Tämä on äärimmäisen turhauttavaa Bowenille ja myös meille. Mutta on vain jaksettava yrittää. Meidän täytyy vain luottaa terveydenhuoltoon. Toivomme, että tämä on jotain, minkä voi parantaa. Hän on nähnyt paljon eri asiantuntijoita.”

Byram on pelannut NHL:ssä kahden kauden aikana vain 37 ottelua ja tehnyt niissä tehopisteet 5+8=13.