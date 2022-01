HS selvitti, että urheilun harrastajamäärien syöksykierre loiveni, mutta lisärajoituksia pelätään yhä. Jalkapallo ja koripallo onnistuivat jopa kasvattamaan harrastajamääriään toisena koronavuonna.

Ensimmäinen koronavuosi 2020 oli urheilulle katastrofaalinen, kun harrastuskaudet keskeytyivät ja vuoden lopulla alkoivat uudet koronarajoitukset.

HS:n viimevuotisen selvityksen perusteella Suomen suurimpiin kuuluvista kuudesta urheilulajista katosi kymmeniätuhansia harrastajia. Nyt tilanne on HS:n uuden selvityksen mukaan kuitenkin kääntynyt parempaan suuntaan.

Jalkapallo ja koripallo pystyivät jopa kasvattamaan harrastajamääriään toisena koronavuonna.

Palloliiton rekisteröityneiden harrastajien määrä kasvoi vuonna 2021 noin14 000 harrastajalla edellisvuoteen verrattuna. Koripallolla oli vuoden lopussa1 800 harrastajaa enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Molemmissa lajeissa on nyt enemmän lisenssiharrastajia kuin pandemiaa edeltävänä vuonna.

Kaikki lajit eivät ole yhtä hyvässä tilanteessa. Huoli on edelleen läsnä, ja mahdolliset uudet rajoitukset pelottavat lajiliittoja.

”Pitää toivoa, että nyt ei rajoitettaisi lasten ja nuorten harrastamista”, Jääkiekkoliiton talousjohtaja Jaakko Luumi sanoo.

Jääkiekossa leijonakiekkokoulut jäivät järjestämättä viime keväänä tai olivat aiempaa pienempiä.

”Tosi huolestuttavaa oli suuri pudotus [noin 500 harrastajaa] 11–15-vuotiaiden ikäryhmässä. Siinä näkyvät varmasti viime kevään tiukat rajoitukset. Se on ikäryhmä, jossa yleensä ei ole ollut suuria poikkeamia.”

Jääkiekossa, voimistelussa ja lentopallossa harrastajakato pieneni tai pysähtyi, mutta salibandyssa harrastajamäärän väheneminen jatkui viime vuonnakin.

Vuoden 2019 lopussa jalkapallossa, jääkiekossa, salibandyssa, koripallossa, voimistelussa ja lentopallossa oli mukana yhteensä 303 000 lisenssiharrastajaa, seuraavana vuonna 285 000 ja vuoden 2021 lopussa 296 000.

Jalkapallo, voimistelu ja koripallo eivät kuulu Olympiakomitean Suomisport-järjestelmään. Olympiakomitea kertoi äskettäin, että edellisen koronasulun aikana Suomisport-palvelua käyttävien 64 lajiliiton lisenssimäärät vähenivät noin 20 000 harrastajalla.

Salibandy on kärsinyt selvityksen lajeista eniten korona-aikana. Kahdessa vuodessa lisenssiharrastajien määrä on vähentynyt 8 000 harrastajalla eli 15 prosentilla pandemiaa edeltävän ajan harrastajista.

”Se on tuhannen taalan kysymys, miksi meihin on osunut niin pahasti. Siihen on varmasti monia syitä. Salibandyn orgaaninen kasvu taittui vuonna 2018 ennen pandemiaa. Sillä voi olla jotain tekemistä [harrastajakadon kanssa]”, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta sanoo.

”Suurin pudotus on osunut harrastepuoleen sekä lapsissa että aikuisissa. He ovat niitä, jotka pelaavat liikunnan ilosta.”

”Voi olla, että osa on siirtynyt harrastamaan tavalla, joka ei näy pelipassien määrissä. Salibandya voi pelata ilman pelipassin lunastamista, mikä on sekin hyvä asia. Pääasia, että liikutaan.”

Suomen suurimman salibandyseuran EräViikinkien harrastajamäärästä on kadonnut neljännes korona-aikana. Ennen pandemiaa EräViikinkien jäsenmäärä oli noin 2 000, ja nyt se on noin 1 500.

EräViikinkien vuonna 2010 syntyneiden poikien salibandyharjoitukset Mosahallissa Tapanilassa.

EräViikinkien toiminnanjohtajan Jari Oksasen mukaan kevään 2021 rikkonaisuus heijastui vielä syksyyn 2021.

”Meillä on kahtena perättäisenä kautena keskeytynyt kilpailukausi, ja lasten ja nuorten motivaatio harrastaa lajia hiipuu, jos toiminta toistuvasti loppuu kesken kaiken.”

”Jos miettii viime ja toissa vuotta, niin sisätiloja ja sisälajeja demonisoitiin. Väitän, että se on yksi syy, miksi salibandy on kärsinyt”, Oksanen sanoo.

”Pidän tilannetta todella huolestuttavana, jos rajoituksia vielä tulee. Paavo Arhinmäki sanoi hyvin, että lääkkeiden ei pitäisi olla tautia turmiollisempia. Mitä seurauksia sillä on, jos lapset liikkuvat vähemmän? Seuraukset näkyvät tulevaisuudessa.”

Pekka Ilmivalta sanoo toivovansa päättäjiltä suhteellisuudentajua ja ymmärrystä katsoa pitkän ajan vaikutuksia, joita liikkumattomuudella myös on.

EräViikinkien poikien harjoituksissa Eetu Päivinen tuulettaa voitettua harjoituspeliä harjoitusten lopussa.

” ”Harrastaville lapsille ja nuorille kaverit ovat hirveän tärkeitä.”

HS:n selvityksessä tarkastelluista lajeista lentopallo on kärsinyt toiseksi pahiten suhteessa harrastajamäärään ennen pandemiaa. Pudotusta on ollut 13 prosenttia. Voimisteluliitto on lähes samoissa lukemissa, sillä sen lisenssiharrastajien määrässä pudotusta on 12 prosenttia.

Lisenssiharrastajien nykyinen määrä 14 000 on kuitenkin vain pieni osa Voimisteluliiton koko jäsenmäärästä, joka on noin 130 000. Lisenssin hankkivat lähinnä kilpailuihin osallistuvat harrastajat.

Sekä Lentopalloliitto että Voimisteluliitto ovat onnistuneet pysäyttämään harrastajamäärän hupenemisen.

Lentopalloliiton kilpailu- ja seuratoimintayksikön päällikön Jari Lankisen mukaan lentopallossa on saatu pysäytettyä kielteinen kehitys eikä liitossa ole menetetty kaikkea toivoa. Lentopallossa tyttöjoukkueita on jopa enemmän kuin kaksi kautta sitten.

Voimisteluliiton toiminnanjohtajan Maria Laakson mukaan harrastajamäärän väheneminen on pitkälti kevään 2021 satoa, kun toiminta meni jäihin. Voimisteluliiton lajeista etenkin joukkuevoimistelussa oli paljon harrastajakatoa. Harrastajien motivaatio katosi, kun kilpaileminen ei ollut mahdollista.

”Meillä on paljon surullisia tarinoita siitä, miten muutama tyttö on päättänyt lopettaa, ja pian on koko joukkue joutunut lopettamaan, kun ei ole löytynyt samantasoisia harrastajia lopettaneiden tilalle”, Maria Laakso sanoo.

”Vuonna 2019 teimme kyselyn, jossa kysyimme, mikä on voimistelussa parasta. Vastauksissa korostuivat kaverit ja uuden oppiminen. Nämä asiat jäävät pois kotiharjoittelussa. Harrastaville lapsille ja nuorille kaverit ovat hirveän tärkeitä”, Laakso toteaa.

Kaksi lajia on selvinnyt todella hyvin koronakurimuksesta: koripallo ja etenkin jalkapallo.

Koripalloliiton toiminnanjohtaja Ari Tammivaara kertoo, että koripallo oli viime marraskuussa ”samoissa lukemissa kuin pandemiaa edeltävällä kaudella”.

”Totta kai voimme joutua vielä siihen kurimukseen, jos loppukautta ei voisi ollenkaan pelata.”

Palloliitto ja jalkapallo ovat korona-ajan voittajia. Siihen on syynsä sekä ajoituksella että Palloliiton omalla työllä, kun menestys ja näkyvyys ovat auttaneet kasvattamaan harrastajamääriä.

Ulkolajina jalkapallo ei ole kärsinyt samalla tavalla rajoituksista kuin sisälajit, ja jalkapallokaudet ovat päässeet alkamaan koronapandemian pahimpien aaltojen jälkeen.

Palloliiton jäsenpalvelupäällikkö Taneli Sopanen kertoo, että tyttö- ja naispelaajien lisenssimäärät ovat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla ja lisenssien kokonaismäärä 141 433 kappaletta on kaikkien aikojen paras lukema.

Sanni Sissonen, Sanni Anttila ja Hertta Viinikainen pomputtelevat alkulämmittelyssä Pepon 2008-2010 syntyneiden tyttöjen harjoituksissa.

”Siinä näkyy varmasti Huuhkajien ja Helmarien kisahuuma, ja toivottavasti sama huuma jatkuu futsalissa. Tytöissä näkyy, että tavoitamme suhteellisesti suuremman osan ikäluokista kuin aiemmin, mikä näkyy heti pelaajamäärän kasvuna”, Taneli Sopanen sanoo.

Tyttöpelaajia on nyt 31 000, ja ennen pandemiaa heitä oli 27 000.

Ensimmäisenä koronavuonna Palloliiton lisenssiharrastajien määrä putosi 8 500:lla. Silloin uusiin ikäryhmiin ei saatu yhtä paljon lapsia kuin aiemmin. Viime vuonna liitto panosti kampanjoihin ja erilaisiin harrastajamäärän kasvua tukeviin toimenpiteisiin sekä antoi seuroille työkaluja jäsenhankintaan. Toimenpiteet auttoivat kääntämään suunnan.

”Poikien nuorimmissa ikäluokissa tilanne on edelleen haasteellinen, kun uusia pelaajia ei tule niin paljon kuin aiemmin on tullut. Kilpailu lajien välillä on kova, ja koronarajoituksetkin ovat vaikuttaneet, että uusia lajin kokeilijoita ei ole tullut niin paljon.

”Ikäluokkien pieneneminen näkyy vääjäämättä, ellemme sitten tavoita suurempaa osa niistä ikäluokista.”

Palloliiton vahvoja kasvualueita olivat viime vuonna Pirkanmaa, Turun alue, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Etelä-Karjalassa tyttöpelaajien määrä on kasvanut 39 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 42 prosenttia.

Itä-Suomesta nousee yksittäisenä kaupunkina esiin Lappeenranta, jossa kolmen seuran Pepon, FC LaPan ja LauTP:n jäsenmäärät kasvoivat yhteensä 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja Pepon jäsenmäärä peräti 41 prosenttia.

Pepon johtokunnan jäsen Veli-Matti Suoranta kertoo, että koronapandemian alkaessa seurat sopivat hyvässä yhteistyössä pelisäännöistä ja kävivät vuoropuhelua viranomaisten kanssa.

”Pyrimme elämään koronaepidemian kanssa niin paljon kuin mahdollista”, Veli-Matti Suoranta sanoo.

Suorannan mukaan tyttöpelaajien määrän paikalliseen kasvuun on kolme syytä: esikuva, paikallisten seurojen menestys ja jalkapallon saama julkisuus.

Loviisa Jokiranta ja Sanni Anttila taistelevat pallosta Pepon 13–14-vuotiaiden tyttöjen harjoituksissa.

”Eveliina Summanen [Helmarien ja Tottenhamin keskikenttäpelaaja] on Peposta lähtöisin ja ollut aika paljon julkisuudessa. Hän on kirkas esikuva.”

Kolmen lappeenrantalaisen seuran joukkueet ovat saaneet menestystä ja tuoneet paikallisesti julkisuutta jalkapallolle. Seurayhteistyö on myös ollut esillä, ja Palloliitto ja Lappeenrannan kaupunki tekivät kumppanuussopimuksen. Suorannan mukaan myös valtakunnallisella julkisuudella on merkitystä paikallisesti.

”Se on normalisoitunut, että tytötkin pelaavat jalkapalloa, ja se on nostanut tyttöpelaajien määrää.”