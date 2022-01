NHL Central Scouting vakuuttui Kemellin ”pehmeistä” käsistä.

Joakim Kemell on laukonut JYP-joukkueelleen tällä kaudella jo 12 maalia.

Arvostetun NHL Central Scoutingin kokoama lista ensi kesän lupaavimmista varausikäisistä jääkiekkoilijoista julkaistiin keskiviikkona.

Kauden puolivälin listalla Joakim Kemell arvostettiin parhaaksi eurooppalaiseksi pelaajaksi ikäluokassaan. Kemellin joukkue on JYP.

Laitahyökkääjänä pelaava Kemell, 17, on pelannut Liigassa todellisen läpimurtokauden ja takonut 21 ottelussa tehopisteet 12+6=18. Hän pelasi myös Suomen alle 20-vuotiaiden joukkueessa joulukuun MM-kisoissa.

Kemell loukkaantui lokakuun lopussa kolmeksi viikoksi, mutta hän on ehtinyt vakuuttaa kykyjenetsijät pelaamissaan otteluissa.

”Kemellillä oli sensaatiomainen alkukausi. Kun hän on ollut terveenä, hän on osoittanut olevansa taitava pelinrakentaja, joka on nopea luistimilla. Hän käyttää pehmeitä käsiään ja syöttötaitoaan kiekon liikutteluun”, kykyjenetsintäpäällikkö Dan Marr kuvaili NHL.comin mukaan.

TPS:n slovakialaishyökkääjä Juraj Slafkovsky sijoittui eurooppalaisten listalla kakkoseksi ja Kemellin joukkuekaveri Brad Lambert viidenneksi. Lambertin osakkeet ovat pudonneet tämän kauden aikana selvästi.

Pohjoisamerikkalaisten pelaajien listalla ykkösnimi on kanadalaissentteri Shane Wright.