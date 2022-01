Kanadan Félix Auger-Aiassime on sijoitettu yhdeksänneksi.

Arpaonni oli vähintään napakka Emil Ruusuvuorelle tenniksen Australian avoimessa mestaruusturnauksessa.

Ruusuvuori kohtaa ensimmäisellä kierroksella Kanadan Félix Auger-Aliassimen, joka kuuluu tennismaailman tuleviin supertähtiin, ellei jo ole sitä.

Auger-Aliassime, 21, on maailman paras alle 23-vuotias pelaaja. Hän oli voittamassa Kanadalle maiden välistä ATP cupia juuri Melbournen turnauksen kynnyksellä. Ruusuvuori on samaisella vertailulistalla sijalla 16. Ruusuvuoren ATP-ranking on 90.

Kanada kukisti ATP cupin loppuottelussa Espanjan 2–0 ja Auger-Aliassime ja Denis Shapovalov voittivat kaksinpelinsä, jolloin nelinpelille ei tullut enää tarvetta.

Ruusuvuori lähtee hyvistä asetelmista kauden ensimmäiseen grand slam -turnaukseen. Hän eteni välieriin viime viikolla samoilla Melbournen kentillä, joilla pelataan mestaruusturnaus ensi maanantaista alkaen.

Kolmen voitetun ottelun jälkeen Ruusuvuori taipui Rafael Nadalille semifinaalissa.

Auger-Aliassimen ATP-rankkaus on yhdeksäs, ja hän on sijoitettuna samalle sijalle Melbournessa. Hänen uransa erikoisena tahrana on pelata kahdeksan kertaa ATP-turnauksen loppuottelussa, mutta hävitä jokainen.

Stockholm Openissa Auger-Aliassime myönsi HS:n haastattelussa, että hän tuntee paineita, kun uran ensimmäistä turnausvoittoa ei tullut. Ehkä ATP cupin valtaaminen avaa joitakin lukkoja.

Ruusuvuori ja Auger-Aliassime eivät ole kohdanneet aikaisemmin ATP-kiertueella.

Harri Heliövaara pelaa toisena suomalaisena Australian avoimissa, mutta nelinpelikaaviota ei ole vielä arvottu. Nelinpelaaja Henri Kontinen ei osallistu turnaukseen.

Australian avoin mestaruusturnaus käynnistyy 17. tammikuuta Melbournessa.

