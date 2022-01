Kauhajoen Karhu Basket jättäytyi koronavirustartuntojen takia pois välierästä.

Koripallon miesten Suomen cupin loppuottelussa kohtaavat lauantaina Salon Vilpas ja Helsinki Seagulls.

Vilpas eteni finaaliin ilman peliä, kun Kauhajoen Karhu Basket jättäytyi koronavirustartuntojen takia pois välierästä. Seagulls puolestaan kaatoi Lahti Basketballin 108–87.

Koripalloliiton mukaan Karhu Basketilla ei ollut riittävästi terveitä pelaajia välierän pelaamiseen. Joukkueen toiminta on toistaiseksi keskeytetty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti.

Seagulls hallitsi Lahtea vastaan johtaen tauolla 55–39, mutta Lahti tuli kolmannella neljänneksellä parhaimmillaan viiden pisteen päähän. Lopulta Seagulls marssi kuitenkin selkein lukemin finaaliin.

”Hyvä, että saimme alle tällaisen ottelun. Aluksi toki etu oli Vilppaan puolella, koska he pääsivät finaaliin suoraan, mutta meillä on nyt voitettu peli alla, joten väitän, että se etu on nyt syöty”, Seagullsin Antti Kanervo pohti tiedotteessa loppuottelua.