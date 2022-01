Santtu Raitala on ehkä lahjakkain suomalainen raviohjastaja – tai ainakin lempein. Hän on ajanut ilman ajotaparikkeitä lähes 7 000 ravilähtöä. Maaliskuun alusta hevosen käskeminen on kokonaan kiellettyä Ruotsin tavoin myös Suomessa.

Santtu Raitala on raviurheilun rautainen ja samalla lempeä ammattilainen, jolle viime vuosi oli aivan poikkeuksellinen.

Raitala ohjasti kaikkiaan 357 voittoa. Sitä enemmän ykkössijoja samana vuonna on ajanut vain Jorma Kontio vuonna 1989, jolloin hän voitti 417 ravilähtöä.

Eikä siinä kaikki. Raitala on ajanut ilman ajotaparikkeitä lähes 7 000 lähtöä. Ajotaparike voi olla esimerkiksi hevosen liiallinen käskyttäminen, kilpailijan estäminen tai holtiton ajotapa.

”En koe menettäneeni mitään, että olen kunnioittanut sääntöjä. Se on paras tapa toimia. Minä olen rattailla motivoimassa hevosta parhaaseen suoritukseen häiritsemättä sen omaa keskittymistä”, 30-vuotias Raitala sanoo, kun hän sonnustautuu ajopukuun keskiviikkoillan raveissa Vermossa.

”Koko valjakon tulee olla yhtä ja kunnioittaa toinen toistaan.”

Santtu Raitala valmistautuu keskiviikkoillan raveihin Vermon raviradalla.

Raitalan rikkeetön putki on poikkeuksellisen pitkä – varsinkin, kun ajovilppien tulkinta on viime vuosina systemaattisesti tiukentunut. Toistuvat rikkeet johtavat sakkoihin ja ajokieltoihin eli ne näkyvät ohjastajan tuloissa.

Ruotsissa ajotapasäännöt ja niistä rankaiseminen ovat tiukentuneet viime vuosina selvästi. Suomessakin siirrytään 1. maaliskuuta uusiin ajotapasääntöihin, jossa hevosen käskeminen on kiellettyä.

”Meidänkin pitää päivittää ajatusmalleja oikeudenmukaisista säännöistä ja siitä, mikä on kunnioitettavaa kohtelua hienolle eläimelle. Kun hevosella on hyvä olla, se tekee parhaan mahdollisen suorituksen”, Raitala sanoo.

Vermon keskiviikkoillassa Raitala ajaa kuudessa lähdössä – ilman ajotaparikkeitä.

Tällä kertaa hän joutuu lähtemään pitkälle kotimatkalla Pihtiputaalle ilman voittoja. Paras sijoitus on kakkossija Virin Urholla.

Palkintorahaa Raitala kuittaa 1 250 euroa. Niin sanottua penkkirahaa hän saa jokaisesta lähdöstä 20 euroa.

Kaikkiaan hän ohjastanut hevosten omistajille palkintorahaa 8,3 miljoonaa euroa. Ohjastajan osuus palkkiosta on sopimuksesta riippuen 5–15 prosenttia.

”Palkintorahoista iso siivu kuluu tien päällä. Liikkumisesta on isot kustannukset. Tulen toimeen ammatilla. Olen onnellisessa tilanteessa, että pystyn tekemään töitä intohimoni parissa”, Raitala sanoo.

” ”Hevonen jättää muistijäljen.”

Santtu Raitala kilpailee raveissa vähintään viitenä iltana viikossa. ”Keväällä ja kesällä riittää kiirettä.”

Santtu Raitala on ohjastanut urallaan tuhansia hevosia.

Ammattimaisesti Raitala on ajanut vuodesta 2010 lähtien. Hän oli silloin 19-vuotias.

Raitala ei ole laskenut, kuinka monella hevosella hän on ajanut kilpaa.

”Vaikea sanoa satojen tarkkuudella, mutta niitä on tuhansia.”

Hämmästyttävää kyllä Raitala kertoo muistavansa lähes jokaisen ajamansa hevosen ja sen ominaisuudet.

”Kaikki tulevat mieleen, kun alkaa muistella, mikä jäi mieleen. Hevonen jättää muistijäljen.”

Vuodessa auton mittariin kertyy 120 000–130 000 ajokilometriä. Tavallinen autoilija pääsee samaan määrään yleensä viidessä tai kuudessa vuodessa. Raitala vaihtaa siinä ajassa autoakin jo pari kolme kertaa.

Raviradoilta opittu rikkeettömyys näkyy myös siviililiikenteessä. Raitala ei ole saanut sakkojakaan viime aikoina.

”Yritän pitää ajokorttia hallussani.”

Kotonaan Pihtiputaalla pohjoisessa Keski-Suomessa Raitala on varhain torstaina. Samana iltana on uudet ravit Kuopiossa. Perjantaina on vapaata, mutta lauantaina matka jatkuu Tampereelle V75-raveihin.

”Yritän pitää talvella sunnuntain vapaata. Keväällä ja kesällä riittää sitten kiirettä lähes jokaiselle viikonpäivälle.”

Kilpailumatkoja ja ajamista helpottaa, että Raitalan isä asuu Orivedellä.

”Usein ajan kuitenkin yöllä kotiin. Täytyy mennä katsomaan Eppu-kissaa”, Raitala kertoo. Hän myöntää olevansa hyvin eläinrakas.

Epun lisäksi kotona on nelivuotias suomenhevostamma ja poni.

Raviohjastajan ammatti on pitkäikäinen. Jorma Kontio, 68, ajaa edelleen täyttä päivää Ruotsissa ja lähestyy 11 000 voiton rajapyykkiä.

”Lajille on valtava rikkaus, että kilpailemassa on eri-ikäisiä ihmisiä. Kontiolla on älytön määrä voittoja. Olen ajanut monta kertaa häntä vastaan. Hän on tosi reilu ohjastaja. Hän keskittyy hevoseen ja antaa toisten hoitaa omat hommansa”, Raitala kehuu.

Varsinaisia esikuvia Raitalalla ei kuitenkaan ole.

”Monelta ajajalta voi oppia paljon.”

Vapaa-aikanaan Raitala opiskelee alaa lisää katsomalla ajettuja ravilähtöjä. Niiden perusteella oppii tuntemaan hevoset ja muiden ajajien ajotavat.

”Oppii ymmärtämään, miksi joku tekee niin kuin tekee ja mikä ratkaisee.”

Ensimmäiset kisalähtönsä Raitala ohjasti poneilla vuonna 2006. Raitalan kotona oli aina ollut muutama harrastehevonen. Perheen ystävät Martti ja Jutta Ihalainen pyörittävät omaa ravitallia, jonne Raitala hakeutui.

”Tallin ymmärtäväinen ja opettavainen ilmapiiri muodostivat loppumattoman kiinnostuksen eläintä ja monimuotoisuutta kohtaan”, Raitala sanoo.

Myöhemmin Pihtiputaalla ravitallia pitävä Antti Ojanperä huomasi Raitalan lahjakkuuden.

Raitala ohjastaa raveissa yleensä kaikki Ojanperän tallin hevoset, ja huipputuloksin. Vuosina 2020 ja 2021 Raitala juhli ravikuninkuutta Ojanperän valmentamalla Evartilla, joka on vasta aloittelemassa uutta kilpailukauttaan.

Ravikuninkuus, 357 voittoa ja rikkeetön ajo palkitaan mahdollisesti vuoden 2021 raviohjastajan tittelillä ravigaalassa maaliskuussa. Jos niin käy, palkinto tulee jo kolmannen kerran peräkkäin Raitalan kaappiin.

Urheilutoimittajat valitsivat Raitalan äskettäin vuoden raviohjastajaksi kolmannen kerran.

Tittelit lämmittävät.

”Ilman muuta arvostan niitä. Ne ovat mukavia osoituksia menneestä vuodesta. Niitä ei auta liikaa miettiä etukäteen. Pitää keskittyä päivittäiseen toimintaan.”

Pihtipudas on tunnettu Keihäskarnevaaleistaan, mutta keihäänheitosta ei tullut Raitalan lajia, vaikka hän sitä kokeilikin.

”Olin äärettömän huono. Keihäänheitossa ura on katsojan puolella”, sanoo Raitala, joka harrastaa paljon muutakin urheilua ehtiessään. Ohjelmaan kuuluvat sulkapallo ja tennis sekä talvella hiihto.

Raitalan hyvä ystävä Miikka Kinnunen on kilpahiihtäjä.

”Yksin en viitsi lähteä hiihtämään, mutta testailen Miikan kanssa suksia.”

Santtu Raitala ohjasti Big Heartin (numero 10) kuudenneksi Vermossa keskiviikkona.

Raitala haluaa muistuttaa, että ohjastaja on vain yksi palanen hevosen takana.

”Iso joukko ihmisiä vaikuttaa hevosen hyvinvointiin ja suoritukseen raveissa. Hoitajat, valmentajat, kasvattajat, kengittäjät, hierojat ja eläinlääkärit tekevät valtavasti töitä yhden kilpahevosen hyvinvoinnin eteen. Omistajista puhumattakaan.”

Kilpailuissa omistajien ja hoitajien huolenpidon näkee usein siitä, kuinka huolitellusti hevonen on valmisteltu raveihin.

”Ihmiselle on aina tunteikas päivä, kun oma hevonen juoksee.”

Rattailla ohjastaja tekee aina omat ratkaisunsa. Omistajat ja valmentajat eivät yleensä puutu kuskin tekemisiin.

”Itselläni on vapaat kädet ajamiseen. Ratkaisut pitää tehdä todella äkkiä. Jos alkaa miettiä, mitä joku toinen ajattelee ratkaisusta, on jo myöhässä. Eteen voi aina tulla yllättäviä asioita. Pitää luottaa tunteeseen.”