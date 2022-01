Räikkösen menopelillä on ajettu vain 1 800 kilometriä.

Entinen F1-kuljettaja Kimi Räikkönen on laittanut myyntiin yhden autoistaan. Kyse ei ole mistä tahansa menopelistä, sillä hintapyyntö on 1,89 miljoonaa Sveitsin frangia eli noin 1,81 miljoonaa euroa.

Kyse on Ferrari F12 TDF -autosta, joka tuli perjantaina myyntiin luksusautoja myyvään Carstar-autoliikkeeseen.

Vaikka auto on rekisteröity käyttöön kesäkuussa 2016, sillä on ajettu vain 1 800 kilometriä. Auto on väriltään samanlainen kuin Räikkösen vuoden 2007 F1-maailmanmestaruuteen kiidättänyt Ferrari. Ilmoituksen mukaan hiilidioksidipäästöt ovat 137 grammaa kilometriltä.

Auton katolla on myös Räikkösen kilpailunumero (7) ja niskatukiin on kirjailtu Iceman (jäämies), joka on Räikkösen lempinimi.

Se ei ole kovin yllättävää, että auto tulee myyntiin juuri Carstarissa. Räikkönen perusti liikkeen yhdessä Jerry Casciaton kanssa vuonna 2006. Liikkeen verkkosivujen mukaan liikkeen nimen on keksinyt juuri Räikkönen, joka oli myös liikkeen hallituksen puheenjohtaja vuoteen 2011 asti.

Autokaupan seinillä on runsaasti Räikkösen ajohaalareita.