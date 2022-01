Cleveland Cavaliers kukisti Oklahoma City Thunderin pistein 107-102.

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers on vienyt jälleen vierasvoiton. Cavaliers kukisti Oklahoma City Thunderin pistein 107–102.

Avauskokoonpanossa ollut suomalainen pussitti 12 pistettä ja otti viisi levypalloa. Markkanen onnistui kolmen pisteen arvoisissa heitoissa kahdesti. Yrityksiä oli kuusi. Markkasen pelitilanneheittojen onnistumisprosentti oli 40. Suomalainen pääsi pelaamaan lähes 32 minuuttia.

Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers on neljän ottelun voittoputkessa.

Ottelun tehokkain pelaaja oli Cavaliersin Darius Garland, joka teki 27 pistettä. Hän onnistui kolmosissa vain kerran. Eniten levypalloja pelissä otti Jarrett Allen. Hänelle kertyi kuusi levypalloa.

Cavaliers siirtyi ottelussa johtoon viimeisellä minuutilla Markkasen kolmen pisteen heitolla. Heitto on katsottavissa alla olevassa tviitissä.

Cavaliers on nyt voittanut neljä vierasotteluaan putkeen. Joukkue on pelannut kuusi vierasottelua peräkkäin, ja se on voittanut niistä viisi.

Cleveland on tällä kaudella pelannut 44 peliä, joista se on voittanut 26 ja hävinnyt 18. Joukkue on itäisessä konferenssissa sijalla kuusi. Konferenssin kärkeä pitää Markkasen entinen joukkue Chicago Bulls.