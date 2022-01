Suomalaistähti on NHL:n pistepörssissä seitsemäntenä.

Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen on tämän vuoden kuumimpia pelaajia jääkiekon NHL:ssä. Rantanen on pelannut vuoden 2022 puolella neljä vähintään kolmen pisteen ottelua, mikä on kovin tahti NHL:ssä.

Joukkueensa tuoreimmassa ottelussa Rantanen teki kaksi maalia ja syötti yhden, kun Avalanche pöllytti Arizona Coyotesia 5–0.

”Tämä oli todennäköisesti vuoden paras ottelumme. Olemme puhuneet paljon siitä, että kun pelaamme kovaa ja puolustamme hyvin, luomme paikkoja myös hyökkäykseen”, Rantanen kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

Coloradon maalilla Darcy Kuemper torjui ensi kertaa nollapelin seuran riveissä. Kuemper edusti viime kaudella vielä Arizonaa, mutta siirtyi heinäkuussa Coloradoon.

”Kemps oli maalilla todella hyvä. Hänelle ei tullut kovin paljon vetoja, mutta hän otti muutaman tärkeän torjunnan”, Rantanen kehui Kuemperia, jonka nollapeli vaati 20 torjuntaa.

Rantanen pelasi entiseen kokoonpanoonsa palautetussa kärkiketjussa, jossa olivat suomalaisen lisäksi Gabriel Landeskog ja Nathan MacKinnon. Ketju kokosi yhteensä seitsemän tehopistettä, sillä MacKinnon saalisti Rantasen tavoin tehot 2+1, ja koronaprotokollan takia kolme ottelua menettänyt Landeskog sai tililleen syöttöpisteen.

Rantanen on NHL:n pistepörssissä seitsemäntenä tehoin 19+25. Liigan tehokkain on Edmontonin Leon Draisaitl, joka on koonnut 35 ottelussa tehot 26+28.

Edmonton Oilers taipui surkealla päätöserällään kuudenteen peräkkäiseen tappioonsa. Joukkue johti Ottawa Senatorsia kahden erän jälkeen 3–1, mutta Senators voitti päätöserän 5–1 ja ottelun 6–4. Jesse Puljujärvi syötti Edmontonille kaksi osumaa.

Edmonton pelasi koronatauon takia ensi kertaa sitten tammikuun 5. päivän. Joukkueen edellisestä kotipelistä ehti kulua kuukauden päivät, sillä Oilers oli pelannut kotijäällään viimeksi 16. joulukuuta. Välissä pelattiin tosin nuorten MM-turnausta Edmontonissa.

Oilersin tähtipelaaja Connor McDavid sairasti alkuvuonna koronataudin, mutta palasi nyt kaukaloon muun joukkueen mukana.

”Tauko on ollut pitkä. Onnistuimme hankkimaan johdon, mutta lahjoitimme sen sitten pois”, McDavid totesi NHL:lle ja myönsi, että tappio oli yksi runkosarjapelien rankimmista hänen urallaan.