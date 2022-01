Ensimmäinen vene saapui maaliin Antigualle Atlantin yli -soutukisassa – suomalais­kaksikolla on menossa kova kisa sijoituksista

Sveitsiläinen venekunta käytti Atlantin ylitykseen hieman alle 35 vuorokautta.

Sveitsiläinen neljän soutajan joukkue Swiss Raw, saapui sunnuntaina ensimmäisenä joukkueena maaliin Antigualle Atlantin yli -soutukisassa (Atlantic Challenge).

Sveitsiläisjoukkueessa soutivat Roman Möckli, Jan Hurni, Samuel Widmer ja Ingvar Groza.

Sveitsiläisiltä meni Atlantin ylitykseen eli noin 5 000 kilometriin hieman alle 35 vuorokautta: 34 vuorokautta, 23 tuntia, 50 minuuttia ja 31 sekuntia.

Sveitsiläiset ottivat melko selkeän voiton, sillä seuraavat kaksi venekuntaa ovat tulossa maaliin maanantaina alkuillasta.

Tänä vuonna Atlantti on ollut poikkeuksellisen tyyni, joten ylitykseen on mennyt pidempi aika kuin useina aikaisempina vuosina. Nopeimmillaan Atlantin yli on soudettu reilussa 32 vuorokaudessa.

Kilpailussa mukana oleva suomalaisjoukkue eli Two Rowing Finns, jossa soutavat Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar, johtaa edelleen pariairokaksikkojen kisaa. Heidän arvioitu Antigualle tulonsa on nopeimmillaan ensi lauantaina 22. tammikuuta.

Suomalaiskaksikolla oli maalin matkaa sunnuntaina aamupäivällä noin 470 merimailia (noin 870 kilometriä).

Pariairokaksikoissa toisena olevalla brittivenekunta Wild Wavesilla oli taitettavana vielä noin 690 merimailia.

Kokonaiskilpailussa Mustelin ja Blässar ovat nyt sijalla 18, mutta he ovat lähes tasoissa sijalla 17 olevan neljän soutajan brittivenekunnan kanssa. Lisäksi kaikilla sijoilla 12–18 olevilla venekunnilla oli sunnuntaiaamuna matkaa maaliin 400–500 merimailia, joten vajaan viikon aikana sijoituksissa voi tulla vielä isojakin muutoksia.