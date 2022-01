Arajuuri teki Anorthosisin molemmat maalit voitto-ottelussa AEL Limassolia vastaan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen entinen luottotoppari Paulus Arajuuri nousi joukkueensa sankariksi sunnuntaina.

Anorthosisin riveissä Kyproksen pääsarjaa pelaava Arajuuri avasi maalitilinsä joukkueessa, kun se kaatoi AEL Limassolin lukemin 2–1. Arajuuri teki joukkueensa molemmat maalit.

Ensimmäinen syntyi puolen tunnin pelin jälkeen, kun Arajuuri ohjasi pallon vapaapotkusta etutolpalta verkkoon ja vei isännät johtoon.

Vieraat nousivat tasoihin, mutta Arajuuri puski ratkaisuosuman 82. minuutilla.

Anorthosis on 12 joukkueen pääsarjassa neljäntenä. Sillä on 15 ottelusta koossa 25 pistettä, kun sarjakärki Aris Limassol on kerännyt 33 pistettä.

Taistelutahdollaan ja leveällä hymyllään kannattajat hurmannut Arajuuri lopetti pelit maajoukkueessa viime marraskuussa MM-karsinnat päättäneen Ranska-tappion jälkeen.