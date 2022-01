Peli-Karhut voitti Suomen cupin jo kolmannen kerran peräkkäin: ”Kymppitonni on aika iso raha”

Finaalissa kaatui Torpan Pojat.

Naisten kotimainen koripallovaltikka pysyy tiukasti Kotkassa mestarijoukkue Peli-Karhujen hallinnassa. Kolme edellistä Suomen mestaruutta (2018, 2019, 2021) voittanut Peli-Karhut vankisti sunnuntaina valtakauttaan kaatamalla Suomen cupin loppuottelussa Torpan Pojat 77–64 (43–32).

Kotkalaisjoukkue on voittanut nyt myös cupin kolme kertaa peräkkäin. Laajalla kokoonpanolla operoinut kotkalaisryhmä johti Urhea-hallissa pelattua ottelua alusta asti ja ratkaisi voiton pitkälti napakasti osuneilla kolmosillaan (12/32).

”Pysyimme rauhallisina ja saimme hyviä heittopaikkoja. Pallosta pidimme paljon paremmin huolta kuin eilen (välierässä). Kaveri sai aika paljon hyökkäyslevyjä, mutta lopussa saatiin niitä sen verran itsellemme, että kääräistiin tämä homma”, PeKan pelinjohtajakapteeni Linda-Lotta Lehtoranta kommentoi.

PeKa pokkasi cupin voitosta 10 000 euron palkintopotin.

”Totta kai tällä (mestaruudella) on arvoa, ja kymppitonni on aika iso raha. Se helpottaa varmasti seuraa tässä tilanteessa. Ensimmäinen etappi on nyt hoidettu, ja nyt lähdetään toiselle”, kymmenen syöttöä jaellut Lehtoranta viittasi SM-kullan puolustamiseen.

Kentän tehokkain oli PeKan amerikkalaistähti Zykera Rice, joka iski 25 pistettä ja keräsi päälle 11 levypalloa. ToPon syömähampaana toimi laituri Erika Davenport (18/13).

ToPo kärsi ottelussa muutamista poissaoloista ja pelasi vain kahdeksalla pelaajalla. Helsinkiläisryhmän kolmostarkkuus jäi murheelliseksi, sillä joukkue upotti 20:sta kaukoheitostaan vain kolme.

”Tulos ei välttämättä kerro aivan kaikkea, vaan sanoisin, että olimme ajoittain aika lähellä”, ToPon päävalmentaja Niko Kuusi sanoi ja harmitteli tappiota.

Naisten Korisliiga palaa koronatauoltaan tiistaina. PeKa lähtee runkosarjan päätökseen kärkipaikalta, ToPo väijyy kolmannella sijalla.

Helsinkiläisten leiristä löytyy luottoa, että Peli-Karhut on keväämmällä horjutettavissa.

”Pitää heittää muutama kolkki ja muutama vapaaheitto enemmän sisään. Rice teki tänään 25, siitä pitää ottaa vähän pois. Meidän taktiset valinnat vaikuttivat myös siihen, että hän teki tänään niin paljon pisteitä”, Kuusi pohdiskeli.