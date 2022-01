”Djokovicia on nöyryytetty ja kiusattu” – Australian serbi­yhteisön jäsenet pettyivät turnauksen käynnistyttyä ilman heidän suosikkiaan

Djokovicin kannattajien mielestä turnauksen merkitys romahti, kun maailmanlistan ykkönen puuttuu.

Useat tennistähti Novak Djokovicin kannattajat pettyivät raskaasti ”Melbourne Parkin kuninkaan” puuttuessa maanantaina alkaneesta Australian avoimesta tennisturnauksesta.

Kun turnaus maanantaina alkoi, Djokovic oli jo Dubaissa, johon hänen lentonsa Melbournesta laskeutui. Djokovic joutui lähtemään Australiasta, koska liittovaltion tuomioistuin hylkäsi hänen valituksensa viisumin perumisesta.

Djokovicin viisumi peruttiin, koska hän ei ollut ottanut koronarokotetta eikä hänen esittämänsä lääketieteellinen poikkeus kelvannut Australiassa.

Melbournen tennispyhätössä oli maanantaina runsaasti paikalla paikallisen serbialaisen yhteisön jäseniä. Heiltä herui runsaasti tukea Djokovicille.

”Djokovic olisi voittanut 21. grand slaminsa eikä hänellä ole nyt siihen mahdollisuutta. Mielestäni tämä on noloa käytöstä Australian hallitukselta”, Alek Drakoo kertoi uutistoimisto Reutersille.

”Australian avoimet on menettänyt arvostaan sata prosenttia. Kuka tahansa sen voittaakin, sillä ei ole merkitystä, koska Djokovic on numero ykkönen. Hän on kaveri, joka pitäisi lyödä voittaakseen turnauksen.”

Drakoo ei usko, että tapahtumaketju vaikuttaa pitkään Djokoviciin.

”Kaveria on nöyryytetty ja kiusattu. He [Australian hallitus] yrittivät kääntää kaiken häntä vastaan. Kunnioitan häntä siitä, että hän seisoo sen takana, mihin uskoo. Hän on henkisesti vahva, joten hän pääsee tästä yli.”

Myös teini-ikäinen Jovan Milenkovic korosti, että Djokovicin pitäisi pelata turnauksessa.

”Hän tuo tänne faneja, hän tuo tuloja turnaukselle, ja oli todella typerä päätös heittää hänet ulos [Australiasta].”

Sen sijaan Chris Shannon, joka ei kuulu Australian serbiyhteisöön, sanoi ymmärtävänsä hallituksen päätöstä, vaikka hän olikin siihen pettynyt.

Shannonilla olisi ollut lippu maanantaille Rod Laver Arenalle, jossa Djokovicin piti pelata avauskierroksen ottelunsa.

”Se [karkotuspäätös] kesti liian kauan, mutta hyvä asia on se, että se voidaan nyt jättää taaksemme. Toivotan kaikkea hyvää Djokovicille, joka on mahtava tennispelaaja. Olisin halunnut nähdä hänet täällä, mutta näillä mennään.”

