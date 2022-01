Suomi rakentaa yllätystä – neljä syytä, miksi Euroopan huippu on lähempänä kuin koskaan

Suomen miesten futsalmaajoukkue aloittaa ensimmäisen EM-turnauksensa Hollannissa. Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana maajoukkue on kehittynyt harppauksin kohti Euroopan huippua. Kapteeni Panu Autio ja päävalmentaja Mićo Martić kertovat nyt, miten Suomesta on tullut niin hyvä.

1. Erikoistuminen ja intohimo

Futsalin kehittyminen Suomessa nykyiseen pisteeseen on kestänyt parikymmentä vuotta.

Ensimmäinen futsalin sukupolvi Suomessa käynnisti lajin pelaamisen. Toisen sukupolven pelaajat ryhtyivät erikoistumaan futsaliin, ja nyt maajoukkueessa on jo pelaajia, joille futsal on ollut hyvin varhainen lajivalinta.

Lajin kehittyminen Suomessa on vaatinut yksittäisten pelaajien intohimoa panostaa lajiin ja hakea oppia maailmalta.

Yksi keskeisin pelaaja on ollut lajipioneeri ja maajoukkuekapteeni Panu Autio, 36, joka on pelannut useammassa maassa ja kirjoittanut kirjan futsalista.

Ennen Hollannissa pelattavan EM-turnauksen alkua Autio sanoo, että on täysin ansaittua, että Suomi on kisoissa.

”Olemme pitkään tehneet hyvää työtä ja olemme tienneet, että teemme oikeita asioita. Kiva, että se näkyy myös tuloksissa. Nyt pääsemme kirkkaimpiin valoihin näyttämään osaamistamme”, Autio sanoo.

Suomen maajoukkueen pelaajat ovat pitkälti amatöörejä, jotka kuitenkin harjoittelevat hyvin ammattimaisesti. EM-turnauksessa on vastassa lajin ammattilaisia.

”Voi olla varma, että sisäinen motivaatio pelaajillamme on vahva ja aito, ja silloin työtä tehdään puhtaista, hyvistä lähtökohdista. Motivaatiotekijät eivät liity rahaan.”

”Olemme ylpeitä ja innoissamme siitä, että futsal saa nyt näkyvyyttä. Futsalpelaajina se on meille statusasia, että pääsemme otteluihin, joita katsotaan ympäri maailmaa.”

Suomen päävalmentaja Mićo Martić (vas.) ja maajoukkueen kapteeni Panu Autio EM-joukkueen julkistustilaisuudessa.

”Kun pelaamme niin hyvin kuin osaamme ja olemme joukkue, jollaiseksi olemme itsemme luoneet, tv-katsojatkin pystyvät aistimaan, että joukkue on yhtenäinen, hyvin organisoitu ja pelaa sydämellä. Kuka tahansa suomalainen voi olla ylpeä joukkueesta ja meiningistä.”

”Monissa futsalmaissa katsotaan nyt vähän fanittaen meitä, ja siellä ihmetellään, miten olemme voineet lyhyessä ajassa kehittyä näin paljon.”

Suomen päävalmentajana vuodesta 2013 lähtien toimineen Mićo Martićin mukaan Suomen henkinen vahvuus on joukkueen paras puoli.

”Pelaajamme eivät ole teknisesti samalla tasolla kuin maailman parhaat. Heidän päätöksentekonsa ja ymmärryksensä pelistä tekee heistä huippupelaajia. Tällainen rikkaus on mielestäni vain muutamalla joukkueella.”

2. Kansainväliset vaikutteet

Futsalin kehittyminen Suomessa on tarvinnut ulkomaisia vaikutteita. Niitä Suomeen ovat tuoneet Martićin lisäksi Futsal-liigan ulkomaiset pelaajat sekä maajoukkuepelaajat, jotka ovat hakeneet oppia kovista futsalmaista.

Aution mukaan Suomi on saanut ulkomailta kovan luokan lajiosaajia, joista Martić on Aution mukaan parasta, mitä suomalaiselle futsalille on tapahtunut.

”Minulle oli hyvin vaikuttava kokemus, kun lähdin kaksitoista vuotta sitten Espanjaan. Silmät aukesivat sille, kuinka vähän tajusimme ja osasimme futsalia.”

”Silloin heräsi ajatus siitä, että haluan tuoda sitä osaamista Suomeen. Silloin syntyi kirjaprojekti, ja olen ollut mukana koulutustoiminnassa”, Autio.

”On hyvä, että vaikutteita on tullut monesta eri maasta: Espanjasta, Italiasta, Venäjältä, Balkanin maista ja Brasiliasta.”

Panu Autio on pelannut maajoukkueessa 145 ottelua ja tehnyt 101 maalia.

Martić toteaa, että suomalaiset seurat ovat nyt parempia, kun pelaajat ovat asettaneet vaatimustason korkeammalle tasolle.

”Suomalaispelaajat ovat kokeneet futsalia lajin huippumaissa Espanjassa ja Venäjällä. Seurojen toiminta on organisoituneempaa ja Palloliitto panostaa enemmän lajiin. Kaikki hyötyvät siitä, että liiga on kilpailullisempi, ja etenkin siitä hyötyy maajoukkue”, Martić sanoo.

”Pidän Suomen liigaa hyvin varteenotettavana liigana, jossa pelit ovat intensiivisiä.”

3. Joukkuepeli ja yhtenäisyys

Siinä missä Suomi häviää usein yksilötaidoissa vastustajille, voittaa se joukkuepelin ansiosta. Aution mukaan Suomen maajoukkue osaa kollektiivina reagoida tilanteisiin nopeasti.

”Liikumme yhtenäisesti, pidämme etäisyydet oikeanlaisina erilaisten tilanteiden mukaan ja osaamme kollektiivina tunnistaa tilanteita. Siinä on tietenkin auttanut se, että olemme pitkään pelanneet yhdessä. Meille on muodostunut vahva pelitapa ja peli-identiteetti”, Autio sanoo.

”Pelaamme useammin kolmella kentällä ja lyhyemmillä vaihdoilla kuin mihin huippufutsalissa on yleensä totuttu. Se auttaa siihen, että pystymme kovempaan intensiteettiin pelissä kuin monet vastustajamme. Saamme sillä myös kilpailuetua, jolla voimme kompensoida, jos vastustajalla olisikin pallon kanssa taitavampia yksilöitä.”

Martić kiittelee etenkin Jukka ja Mikko Kytölän sekä Panu Aution panosta joukkueen kehittämisessä.

”He hakivat Euroopasta kokemusta futsalin kansainvälisestä tasosta. He oppivat, miten futsal toimii. Kiitos heidän, joukkue pystyi tekemään, mitä ikinä uutta ehdotinkin.”

4. Taktisuus ja fyysisyys

Suomen maajoukkueen taktiset ja fyysiset ominaisuudet ovat kunnossa. Kotimaan liigan tason nousu on vaikuttanut myönteisesti maajoukkueeseen.

Martićin mukaan pelaajilla on ollut suuri rooli siinä, miten taktinen osaaminen ja fyysinen suorituskyky ovat parantuneet.

”Pelaajat ottivat maajoukkueesta mukaansa asioita ja kehittyivät seurajoukkueissaan. Huomasin, että pelaajat palasivat maajoukkueleireille aina vain parempina leiristä toiseen. Se on lopulta syy siihen, että olemme kilpailukykyinen joukkue.”

”Meidän pitää olla EM-turnauksessa rentoja ja uskoa niihin asioihin, jotka ovat puolellamme. Ajatuksenani on, että olemme varovaisia puolustuksessa ja pidämme vastustajan kaukana maaliltamme. Minimoimme vastustajan mahdollisuudet ja yritämme tehdä vähemmän virheitä.”

Aution mukaan lajin evoluutiossa on tapahtunut valtavasti viime vuosina.

”Futsal on ollut katu- ja pihapelaajien laji. On se sitä edelleenkin, mutta futsal on muuttunut huippu-urheiluksi.”

Autio kehuu sitä, miten urheilullisia ja fyysisesti valmiimpia huippupelaajia Suomen nuoremman polven pelaajat ovat.

EM-turnauksessa Suomi voi luottaa pelitapaansa ja peli-identiteettiinsä. Kilpailuetua haetaan vielä hieman ennen turnausta.

”Viimeisinä päivinä viimeistelemme kotiläksymme, että olemme valmistautuneet otteluihin paremmin kuin vastustajamme. Opiskelemme todella tarkkaan vastustajien peliä, jokaista yksilöä ja ominaisuuksia sekä vastustajan heikkouksia ja vahvuuksia. Se antaa mahdollisuuden voittaa pieniä marginaaleja peleissä.”

”Hyvät tulokset kovia maita vastaan eivät ole tulleet sattumalta. Voimme voittaa kenet tahansa”, Autio sanoo.

Suomi aloittaa EM-turnauksen torstaina Italiaa vastaan. Torstaina kello 21.30 Italia–Suomi. Yle TV2 näyttää ottelun.