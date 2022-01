Kähärästä on tulossa ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt suomalainen olympiahiihtäjä.

Jos koronapandemia suo, Jasmin Kähärästä tulee helmikuussa ensimmäinen suomalainen olympiahiihtäjä, joka on syntynyt 2000-luvulla.

Samalla 21-vuotias Kähärä pääsee heti ensimmäisissä arvokisoissaan toteuttamaan suuren unelmansa hiihtäjänä.

”Valinta olympiajoukkueeseen oli minulle tosi iso juttu. Oikeastaan minulla on ollut tässä hiihdossa yksi ainut unelma, ja se on pääsy olympialaisiin. Nyt se on toteutumassa, joten on tosi hyvä fiilis. Tosi siistiä päästä sinne jo tämän ikäisenä”, Kähärä sanoi tiistai-iltana Hakunilan urheilupuistossa Vantaalla.

Hän oli hetkeä aikaisemmin sijoittunut odotetusti toiseksi niin ikään olympiajoukkueeseen valitun Jasmi Joensuun voittamassa viiden kilometrin (v) kilpailussa, joka oli osa Suomen cupia.

Puolitoista viikkoa sitten Kähärä kaatui Imatralla SM-kisojen sprintin (v) finaalissa johtopaikalta ja menetti mahdollisuutensa.

”Se harmitti tosi paljon ja useita päiviä, mutta nyt se on jo unohdettu. Olympiavalinta tuli hyvään kohtaan ja vei ajatukset muualle”, Kähärä sanoi.

Olympiajoukkueen urheilijat elävät parhaillaan stressaavaa aikaa, sillä koronatartunta tässä vaiheessa voisi estää pääsyn kisoihin.

”Lähinnä olen miettinyt sitä, että tekee kaiken niin, että pääsee lähtemään sinne. On tosi tärkeää saada pidettyä itsensä terveenä, että testit pysyvät negatiivisina. Jos pääsee nousemaan koneeseen, sitten mietitään kisoja”, sanoi Kähärä, jonka on määrä kilpailla olympialaduilla ainakin sprintissä (v).

Matkalla olympiavalintaan Kähärällä oli myös onnea, sillä hän pääsi varapaikalta mukaan Lillehammeriin, jossa hän saavutti sprintissä uransa ensimmäiset mc-pisteet.

”Minulla on ollut ehkä potentiaalia jo parin viime vuoden aikana, mutta nyt tuli oikeaan aikaan hyvä kisavire, että kaikki toimi hyvin joulukuussa ja ylipäätään sain mahdollisuuden lähteä maailmancupiin. Kun tuli onnistumisia, se vei kisa kisalta eteenpäin”, Kähärä sanoi.

Hän kertoi, että Virpi Kuitunen ja Aino-Kaisa Saarinen ovat hänelle esikuvia, joiden ansiosta hän innostui hiihdosta.

Kähärä toivoo yltävänsä olympialaisten sprinttipäivänä 8. helmikuuta kauden parhaimpaan vireeseensä.

”Toivottavasti karsinnasta jatkoon, ja sitten kaikki on auki.”

Kähärän henkilökohtaisen valmentajan Jussi Simulan mukaan kaksikko totesi, että tässä vaiheessa ei kannattanut lähteä korkean paikan valmistautumisleirille Pohjois-Italiaan. Olympialaisissa kilpaillaan noin 1 700 metrin korkeudella.

”Tähän hektisyyteen ja tähän hetkeen oli parempi vaihtoehto jäädä Suomeen. Mitä on ollut näitä korkealle menoja, niin Jasmin on sopeutunut hyvin. Kiinassa on sen verran aikaa ennen starttia, että aika on ihan riittävä”, Simula sanoi.

Kähärä nousi olympiajoukkueeseen melkoisena yllättäjänä kaavailujen ulkopuolelta. Ennen tätä kautta hän oli kilpaillut maailmancupissa vain kolme starttia Lahdessa.

Lillehammerin kisan jälkeen olivat vuorossa olympiavalinnan kannalta ratkaisevat näytöt. Sveitsin Davosissa irtosi vapaan sprintissä korkealla eli olympialaisissa vastaavissa oloissa 23. sija ja viikkoa myöhemmin Saksan Dresdenissä käytännössä tasamaalla 10. sija.

Nämä tulokset kertovat noususta uudelle tasolle.

”Paha sanoa, millaisesta tason nostosta on kyse, koska Jasmin ei ole kilpaillut viime kausina maailmancupissa eikä ole päässyt vapaan sprinttiä vetämään. Hän on kuitenkin sen lajin spesialisti. Se on ykkösjuttu”, Simula sanoi.

Simulan mukaan syy tulosten paranemiseen on yksinkertainen.

”Tämä on vuosien työn tulosta. Kyllä se sieltä vain tulee, ja hän on kasvanut aikamoiseksi huippu-urheilijaksi. Kun pääsee tuollaiseen paikkaan ja onnistuu, niin kyllä se ruokkii siitä eteenpäin, kun näkee maailmancupissa, missä menee itse ja missä pitää parantaa. Hän on kuitenkin kova kilpailija, niin siitä on lähtenyt ketsuppipullo aukeamaan.”

Simulan mielestä kasvaminen huippu-urheilijaksi liittyy itseluottamukseen.

”Sehän tapahtuu paljon pään sisällä. Rupeaa uskomaan ja luottamaan. Itseluottamukseen se paljolti kulminoituu. Se kasvaa, kun saavuttaa maailmancupissa tavoitteita, ja se ruokkii itseään.”

Suomen cupin 4/6 kilpailut, 1. päivä:

Naiset, 5 km (v): 1) Jasmi Joensuu Vantaan HS 12.38,2, 2) Jasmin Kähärä Vuokatti STK jäljessä 14,8 sekuntia, 3) Emmi Lämsä Visa ST Kemi –17,8, 4) Maija Hakala Hämeen lHS –26,2, 5) Vilma Nissinen Vuokatti STK –30,3, 6) Julia Häger IF Minken –35,2, 7) Josefiina Böök Jämin J –35,3, 8) Anni Alakoski Kainuun HS –35,8, 9) Maaret Pajunoja IkaalistU –39,0, 10) Eveliina Piippo Vuokatti STK –39,6. Mukana 45 naista.