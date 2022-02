”Harvinaisen kypsä esiintyjä viisitoistavuotiaaksi.”

”Teknisesti lyömätön”

Ylistyksellä ei ole rajoja, kun suomalaiset asiantuntijat kommentoivat HS:lle, miksi venäläinen Kamila Valijeva on poikkeuksellisen hyvä taitoluistelija.

Tammikuussa Tallinnassa pidetyissä Euroopan mestaruuskisoissa Valijeva oli suorastaan ylivoimainen.

Hänen luistelussaan ja esiintymisessään oli tosiaan jotain poikkeuksellista. Harvoin on nähty yhtä energistä, vauhdikasta ja valloittavaa esitystä.

Valijevan EM-kulta ei tullut kellekään yllätyksenä. Jo ensimmäisessä aikuisten kilpailussaan lokakuussa 2021 hän sai kaikkien aikonen korkeimmat yhteispisteet naisten yksinluistelussa.

Syksyllä 2021 hän luisteli maailmanennätyspisteet 265,08. Myös vapaaohjelman pisteet olivat maailmanennätys, 180,89. Marraskuussa hän vielä paransi tuloksiaan: yhteispisteet 272,71 ja vapaaohjelma 185,29.

Euroopan mestaruus heltisi pistein 259,06. Tallinnassa vauhdikkaaseen vapaaohjelmaan sattui pari horjahdusta, kun neloishyppyjä ja vaikeita hyppy-yhdistelmiä tuli lähes solkenaan.

Ponnistusvoimansa ansiosta 160-senttinen Valijeva saa ilmaa hyppyihinsä ja ehtii tehdä ilmalennon aikana tarvittavat kierteet.

Pekingin olympiakisoissa moskovalainen on ykkössuosikki, jos hän vain kestää suurkisapaineet. Valijeva kilpailee myös joukkuekisassa ennen henkilökohtaisten kilpailujen alkua.

Kamila Valijevan luistelussa yhdistyy poikkeuksellinen taito ja herkkyys.

Vapaaohjelmassa Valijeva luistelee ranskalaisen Maurice Ravelin Boléron tahdissa. Boléro on ollut yksi käytetyimmistä musiikista taitoluistelussa, mutta Valijea on vienyt sen tulkinnan uudelle tasolle.

”Harvalla viisitoistavuotiaalla tai vanhemmallakaan tulkinta tulee vielä sielusta, kuten Valijevalla. Hänen Boléronsa on ikoninen ja hypnoottinen. Tulkinta vaatii erittäin hyvän luistelijan”, lajin nelinkertainen Suomen mestari ja olympiaedustaja Mila Kajas sanoo.

Parhaimmillaan Kajas oli kahdestoista Lillehammerin olympiakisoissa vuonna 1994.

Monelle keskinkertaiselle luistelijalle Boléro voisi olla vaarallinen valinta, mutta Valijevalta löytyy vahvuutta, joka yhdistyy herkkyyteen, liikeratojen puhtauteen ja elastisuuteen.

”Vaikka hän on hyvä hyppääjä, hän ei sorru pelkkään temppuiluun jäällä, vaan malttaa panostaa myös koreografiassa huolella jokaiseen iskuun, pään asentoon ja käden liikkeeseen. Hänen ohjelmansa ovat teoksia”, Kajas luonnehtii.

Kajas on nähnyt Valijevan luistelun kaksi kertaa paikalla kilpailuissa ja viehättyi näkemästään.

”Hänen teristään ei kuulu juuri mitään ääntä, kun hän hyppää. Se on valtavan hyvän luistelijan merkki. Hän kiitää kuin vesimittari järven pinnalla, hädin tuskin hipaisee jäätä. Jäällä hän on ylväs, mutta hänellä on samalla ystävällinen olemus, se on viehättävä kombinaatio”, Kajas sanoo.

Vesimittarivertauksella Kajas tarkoittaa samannimistä hyönteistä, joka pystyy liikkumaan veden pinnalla käyttäen hyväkseen sen pintajännitystä.

Suomen Taitoluistelun valmennuspäällikkö Satu Niittynen ei Kajaksen tavoin säästele sanojaan, kun hän kehuu Valijevaa.

”Kamila on nuoresta iästään huolimatta mielestäni jo todella herkkä tulkitsija. Jos taitoluistelusta joskus puhutaan urheilun ja taiteen yhdistämisestä, niin tämä mielikuva kulminoituu upeasti häneen”, Niittynen sanoo.

Niittynen odottaa mielenkiinnolla, pystyykö Valijeva pitämään tasonsa myös Pekingissä ja kevään muissa kilpailuissa.

Suomea Pekingin naisten yksinluistelussa edustaa ensikertalainen Jenni Saarinen.

Vuonna 2018 naisten olympiakultaa luisteli Alina Zagitova, joka oli Valijevan tavoin viisitoistavuotias. Myös Zagitova luisteli urallaan maailmanennätyspisteet ja voitti kaiken mahdollisen.

Yllättäen Zagitova lopetti uransa vasta 17-vuotiaana loppuvuodesta 2019. Zagitova perusteli päätöstään motivaation loppumisella.

Taitoluistelun joukkuekisojen naisten vapaaohjelma kilpaillaan Pekingissä 7. helmikuuta. Naisten lyhytohjelma on 15.2. ja vapaaohjelma 17.2.